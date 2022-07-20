Truy tìm người đàn ông mặc đồ bảo vệ ngang nhiên xách xe đạp công cộng vứt ra lòng lề đường ở quận 1, TP.HCM

Đời sống 20/07/2022 13:55

Đại diện Tập đoàn Trí Nam đang phối hợp với Trung tâm Quản lý giao thông công cộng truy tìm người đàn ông mặc đồ bảo vệ vô tư xách xe đạp công cộng ở TP.HCM vứt ra lòng lề đường gần khu vực công viên Bến Bạch Đằng quận 1, TP.HCM.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật, Đại diện Tập đoàn Trí Nam cho biết đơn vị đang phối hợp với Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Sở GTVT để xác minh chi tiết vụ việc một người mặc đồ bảo vệ ném xe đạp công cộng ở bến Bạch Đằng.

Đồng thời, đơn vị này tiếp tục kiến nghị Sở GTVT TP.HCM và Công an thành phố vào cuộc xử lý hành vi này do có dấu hiệu hủy hoại tài sản.

Theo Báo Dân Việt, xe đạp công cộng được UBND TP.HCM cho phép thí điểm trên địa bàn TP.HCM với 35 vị trí. Theo đó, người dân có thể dùng app để lấy xe này di chuyển trong TP.HCM và trả xe ở một trong 35 điểm ở trung tâm thành phố.

Truy tìm người đàn ông mặc đồ bảo vệ ngang nhiên xách xe đạp công cộng vứt ra lòng lề đường ở quận 1, TP.HCM - Ảnh 1

Hình ảnh người đàn ông mặc đồ bảo vệ vô tư vứt xe đạp công cộng ra lề đường ở quận 1, TP.HCM

Ảnh: Báo Dân Việt

Sáng 20/7, trên Facebook đã xuất hiện một clip một người thanh niên mặc đồ bảo vệ, xách khoảng 4 - 5 chiếc xe đạp công cộng từ vỉa hè, ném xuống lòng đường ở khu vực công viên bến Bạch Đằng Nam vào tối 19/7.

Tập đoàn Trí Nam cho biết: “Hiện chúng tôi đang xác minh, tìm hiểu xem đơn vị nào quản lý khu vực này và người đàn ông mặc áo bảo vệ này là ai”.

Đại diện chủ đầu tư buýt đường sông số 1 - Công ty TNHH MTV Thường Nhật cho biết: “Theo hình ảnh thì khu vực này không phải phía trước buýt đường sông. Đồng thời, đơn vị này cũng khẳng định không phải bảo vệ của buýt đường sông số 1 làm.”

Truy tìm người đàn ông mặc đồ bảo vệ ngang nhiên xách xe đạp công cộng vứt ra lòng lề đường ở quận 1, TP.HCM - Ảnh 2

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng - Sở GTVT TP.HCM tiếp tục làm việc để xác minh rõ ràng về thông tin

Ảnh: Báo Pháp Luật

Tương tự, Trần Song Hải - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công Nghệ Xanh DP (Greenline DP) đơn vị đang khai thác tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Vũng Tàu cũng khẳng định phía đơn vị không quản lý công viên bến Bạch Đằng. Dựa theo hình ảnh được ghi lại thì người mặc đồ bảo vệ này không phải là bảo vệ của công ty.

Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng - Sở GTVT TP.HCM cho biết, bước đầu xác minh người bảo vệ này ở khu vực bến Bạch Đằng, trung tâm sẽ tiếp tục làm việc để xác minh rõ ràng về thông tin trên. Bên cạnh đó, phía đơn vị cho thuê xe đạp cũng cho biết đã nắm được sự việc và đang làm việc với các bên liên quan.

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