Theo thông tin từ Zing, ngày 20/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã củng cố hồ sơ điều tra đối với Hoàng Văn Thê (24 tuổi, ở tỉnh Yên Bái) về tội giết người và cướp tài sản. Đối tượng này vừa được cảnh sát di lý từ Quảng Ninh về Trà Vinh.

Theo Báo Công An Thành Phố Hồ Chí Minh, tối ngày 12/7, Công an TX.Duyên Hải tiếp nhận tin báo có một người đàn ông nằm bất tỉnh gần công ty Điện gió Trung Nam (ấp Bào Sen, xã Long Toàn). Cơ quan Công an xác định nạn nhân là ông Trần Vĩnh Xuân (61 tuổi, nghề nghiệp chạy xe ôm, ngụ xã Đông Hải, huyện Duyên Hải).