Theo Báo Công An Thành Phố Hồ Chí Minh, tối ngày 12/7, Công an TX.Duyên Hải tiếp nhận tin báo có một người đàn ông nằm bất tỉnh gần công ty Điện gió Trung Nam (ấp Bào Sen, xã Long Toàn). Cơ quan Công an xác định nạn nhân là ông Trần Vĩnh Xuân (61 tuổi, nghề nghiệp chạy xe ôm, ngụ xã Đông Hải, huyện Duyên Hải).

Theo thông tin từ Zing, ngày 20/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã củng cố hồ sơ điều tra đối với Hoàng Văn Thê (24 tuổi, ở tỉnh Yên Bái) về tội giết người và cướp tài sản. Đối tượng này vừa được cảnh sát di lý từ Quảng Ninh về Trà Vinh.

Đối tượng Hoàng Văn Thê (24 tuổi, ở tỉnh Yên Bái) được Cảnh sát di lý từ Quảng Ninh về Trà Vinh để điều tra về tội giết người và cướp tài sản

Qua điều tra, xác minh được biết, khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, khi ông Xuân đang đứng đợi khách tại bến xe TX.Duyên Hải thì có một thanh niên kêu chở về hướng Công ty điện gió Trung Nam. Đến khu vực vắng vẻ, thanh niên này yêu cầu ông Xuân dừng xe lại rồi dùng dao chém nhiều nhát vào người tài xế xe ôm gây thương tích, cướp xe máy.

Tại cơ quan điều tra, Thê khai nhận bản thân nghiện ma túy. Sau khi lang thang nhiều nơi, ngày 11/7, Thê đến Trà Vinh với ý định tìm việc làm tại Công ty Điện gió Trung Nam. Ngày 12/7, Thê nói xe ôm chở đến nhà máy điện gió, sau đó nảy sinh ý định cướp tài sản.

Trên đường đến đoạn rẽ vào công ty điện gió, anh ta giả vờ làm rớt điện thoại và kêu lái xe ôm dừng lại, đối tượng bất ngờ cầm dao chém người đàn ông Xuân là tài xế xe ôm khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó đối tượng đã cướp xe máy của nạn nhân và bán cho tiệm cầm đồ với số tiền 5 triệu đồng, rồi di chuyển bằng xe khách qua các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, Hà Nội rồi trốn ra cửa khẩu Móng Cái.

Hiện Cảnh sát thu giữ được xe máy của nạn nhân tại tiệm cầm đồ và con dao mà nghi phạm sử dụng để gây án Ảnh: Zingnews

Hiện Cảnh sát thu giữ được xe máy của nạn nhân tại tiệm cầm đồ và con dao mà nghi phạm sử dụng để gây án. Như vậy, sau hơn 5 ngày sau khi gây án, đối tượng Thê đã bị Cảnh sát bắt giữ.