Cháy nhà giữa đêm ở Hà Nội, 9 người mắc kẹt bên trong

Theo thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), toàn bộ 9 người trong nhà đều được đưa ra ngoài an toàn. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Theo thông tin từ VTC News, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, giải cứu thành công 9 người bị mắc kẹt trong vụ cháy ở đường Xuân Đỉnh.

Cụ thể, thông tin ban đầu cho hay, hồi 23h16 ngày 23/7, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nhận tin báo cháy tại số nhà 433 đường Xuân Đỉnh, trong đó có người bị mắc kẹt.

Lực lượng chức năng giải cứu người dân bị mắc kẹt - Ảnh: VTC News

Lập tức, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Bắc Từ Liêm cử 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa cứu người. Cùng lúc, Trung tâm 114 điều động thêm 2 xe chữa cháy thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Tây Hồ đến chi viện.

Khu vực xảy ra cháy tại số nhà 433 đường Xuân Đỉnh - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tại hiện trường, lực lượng PCCC phát hiện điểm cháy xảy ra tại khu vực bếp của phòng 301, nằm tại tầng 3 của căn nhà số 433 đường Xuân Đỉnh.

Lực lượng chức năng cùng người dân triển khai bình bột dập tắt đám cháy, đồng thời cử cán bộ chiến sĩ đeo bình thở mở lối thoát khói tiếp cận sân thượng hỗ trợ giải cứu những người mắc kẹt trong căn nhà.

Toàn bộ 9 người trong nhà đều được đưa ra ngoài an toàn - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm, toàn bộ 9 người trong nhà đều được đưa ra ngoài an toàn. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

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