Liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong bị cháy đen ở Quảng Nam, mới đây lực lượng chức năng cho biết đã xác định được danh tính của nạn nhân.

Theo nguồn tin từ Zing News ngày 21/7, Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân người phụ nữ tử vong trong tình trạng bị cháy đen dưới gầm cầu Tây Yên, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh.

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho hay qua điều tra cũng việc nhận dạng của người thân, người tử vong được xác định là N.T.O. (33 tuổi, người địa phương).

Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể của nạn nhân - Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM

Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay người này bị bệnh và có dấu hiệu không bình thường. Cơ quan chức năng nghi ngờ nạn nhân tự sát. Tuy nhiên, đại tá Lai cho hay đơn vị đang điều tra để đưa ra kết quả cuối cùng.

Đông đảo người dân có mặt tại hiện trường - Ảnh: Zing News

Trước đó theo nguồn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, lúc 16 giờ 30 phút ngày 20/7, người dân nghe mùi hôi bốc lên từ khu vực cầu Tây Yên. Lại gần kiểm tra thì phát hiện một thi thể bị cháy đen, đang trong quá trình phân huỷ nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an huyện Phú Ninh phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

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