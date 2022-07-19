Vụ sự cố ngạt khí ở Công ty Miwon: Xuất hiện clip cho thấy nạn nhân thứ 5 đã qua cơn nguy kịch

Xã hội 19/07/2022 13:48

Sau gần một ngày được các bác sĩ chăm sóc và giúp đỡ hết sức, anh Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1987, người duy nhất thoát nạn) đã có thể tỉnh táo và được rút ống thở khí quản.

Theo nguồn tin từ báo VietNamNet sáng 19/7, bác sĩ Hà Thì Bích Vân, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, bệnh nhân Nguyễn Trung Kiên (SN 1987, ở Phù Ninh, ngộ độc khí tại Công ty Miwon được nhập viện vào đêm qua trong tình trạng hôn mê và suy hô hấp nguy kịch.

Được các bác sĩ tận tình chăm sóc và nỗ lực cứu chữa, đến nay sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định hơn.

Vụ sự cố ngạt khí ở Công ty Miwon: Xuất hiện clip cho thấy nạn nhân thứ 5 đã qua cơn nguy kịch - Ảnh 1
Vụ sự cố ngạt khí ở Công ty Miwon: Xuất hiện clip cho thấy nạn nhân thứ 5 đã qua cơn nguy kịch - Ảnh 2
Nạn nhân thứ 5 đã tạm thời qua cơn nguy kịch - Ảnh: báo VietNamNet

“Hôm nay, bệnh nhân đã tỉnh táo, rút được ống thở khí quản, đang thở máy HFLC. Bệnh nhân có thể tự ăn uống, tình trạng hô hấp tạm thời ổn định. Các thông số về mặt lâm sàng cũng như xét nghiệm tạm thời ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi”, bác sĩ Vân chia sẻ.

Vẫn theo bác sĩ Vân, bệnh nhân Kiên cơ bản đã phục hồi và nhận biết được mọi thứ xung quanh. Nạn nhân có thể trò chuyện được với bác sĩ và gia đình. Tuy nhiên, sức khoẻ vẫn còn yếu. Người nhà đang túc trực tại bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân.

Sáng 19/7, Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan đã tổ chức thăm hỏi động viên 3 gia đình công nhân bị nạn ở Phú Thọ sau sự cố tại tại Công ty Miwon. Liên đoàn lao động tỉnh trao hỗ trợ cho 2 gia đình có nạn nhân tử vong số tiền 10 triệu đồng, 1 gia đình có nạn nhân bị thương 3 triệu đồng.

Vụ sự cố ngạt khí ở Công ty Miwon: Xuất hiện clip cho thấy nạn nhân thứ 5 đã qua cơn nguy kịch - Ảnh 3
Các bác sĩ vẫn theo dõi sát sao tình trạng của anh Nguyễn Trung Kiên - Ảnh: Zing News

Liên đoàn lao động thành phố Việt Trì trao hỗ trợ 3 triệu đồng/gia đình có nạn nhân tử vong, 1 triệu đồng cho gia đình có nạn nhân bị thương.

Sau sự cố xảy ra, UBND tỉnh Phú Thọ đã thăm hỏi và hỗ trợ 20 triệu đồng cho các nạn nhân tử vong và hỗ trợ 10 triệu đồng cho nạn nhân bị thương.Công ty hỗ trợ 50 triệu đồng cho 1 nạn nhân tử vong; Công đoàn cơ sở công ty hỗ trợ 3 triệu đồng/ nạn nhân tử vong, 1 triệu đồng/ nạn nhân bị thương.

Trước đó, dẫn theo nguồn tin từ Zing News cho biết, sự cố xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 18/7. Lúc này, Công ty TNHH Miwon Việt Nam (phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) thuê một đơn vị môi trường độc lập ở Hà Nội đến vệ sinh hố gas vi sinh. Trong quá trình vệ sinh, 2 công nhân của công ty môi trường này bị ngạt khí và đã hô hoán.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, 3 công nhân thuộc bộ phận lò hơi đang làm việc gần đó đã đến và nhảy xuống ứng cứu. Tuy nhiên, cả 5 người đều bị ngạt khí, ngất đi.

Phía doanh nghiệp sau đó đã gọi điện báo cho lực lượng chức năng để ứng cứu. Tuy nhiên, sự cố khiến 4 người chết và một người bị thương.

Nguồn clip: báo VietNamNet

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