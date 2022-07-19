Thương tâm bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở gầm cầu: Trong giỏ nhựa chỉ để lại một mẫu giấy cùng một hộp sữa và bỉm

Xã hội 19/07/2022 10:24

Mới đây, người dân vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong giỏ nhựa dưới gầm cầu.

Theo nguồn tin từ Zing News sáng 19/7, đại diện UBND xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh, cho biết người dân sinh sống trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới gầm cầu.

Theo đó vào buổi tối 17/7, khi người dân đi gần gầm cầu chui thôn Hội Phố đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ. Qua kiểm tra phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới gầm cầu chui.

Thời điểm người dân phát hiện, cháu bé được đặt nằm trong giỏ nhựa màu đỏ, quấn tã màu xanh. Trong giỏ có một tờ giấy ghi ngày "14/7/2022" cùng một hộp sữa và bỉm.

Thương tâm bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở gầm cầu: Trong giỏ nhựa chỉ để lại một mẫu giấy cùng một hộp sữa và bỉm - Ảnh 1
Bé gái sơ sinh được giao cho gia đình người dân phát hiện tạm chăm sóc - Ảnh: báo VietNamNet

Dẫn theo nguồn tin từ báo VietNamNet, ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Đông Hải cử lực lượng chức năng của địa phương tới khu vực cầu chui để lập biên bản, xác minh và tìm thân nhân cho cháu bé.

Bé gái sơ sinh được đưa đến trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe. Lực lượng chức năng tạm thời giao bé cho gia đình người dân phát hiện chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian tìm thân nhân.

Việc phát hiện bé gái sơ sinh đã được thông báo rộng rãi để tìm người thân. Quá thời hạn mà người thân cháu bé không đến nhận, địa phương sẽ tiến hành làm thủ tục cho, nhận theo quy định pháp luật.

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