Thương tâm mẹ ruột bị con trai tâm thần dùng rựa chém tử vong tại chỗ

Xã hội 18/07/2022 10:24

Nam thanh niên được cho mắc bệnh tâm thần đã ra tay sát hại mẹ ruột sau khi cả 2 xảy ra xích mích.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động sáng ngày 18-7, ông Đinh Viết Cường, Chủ tịch UBND xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nghi án con trai bị bệnh tâm thần dùng rựa chém chết mẹ do mâu thuẫn.

Cơ quan công an đã tạm giữ nghi phạm Trần Văn Trí (SN 1994, ngụ thôn Ra Lốc – A Sốc, xã Hồng Bắc) để điều tra, làm rõ.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Dân Việt, vào tối 17-7, giữa bà X và con trai là Trần Văn Trí (28 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. Sau một lúc lời qua tiếng lại, Trí đã nhẫn tâm dùng rựa chém bà X nhiều nhát khiến bà X tử vong tại chỗ

Thương tâm mẹ ruột bị con trai tâm thần dùng rựa chém tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Đối tượng Trí đã dùng rựa chém mẹ ruột tử vong tại chỗ - Ảnh: báo Dân Việt

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an huyện A Lưới đã có mặt tại hiện trường để làm rõ. 

Cơ quan công an đã tạm giữ Trí để phục vụ cho công tác điều tra.

Theo ông Đinh Viết Cường, đối tượng Trần Văn Trí là người mắc bệnh tâm thần được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng nhiều năm nay.

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