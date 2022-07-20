Níu kéo không thành, nam thanh niên nhẫn tâm sát hại bạn gái cũ rồi tự tử đi theo nhưng bất thành

Xã hội 20/07/2022 14:05

Không thể hàn gắn với bạn gái cũ, nam thanh niên đâm nhiều nhát nữ sinh viên Học viện Ngân hàng ở Hà Nội.

Theo nguồn tin từ Zing News, VKSND Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ để TAND thành phố lên kế hoạch xét xử Hoàng Tuấn An (20 tuổi, ở huyện Hoài Đức) về tội Giết người. Khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Theo tài liệu cơ quan chức năng, năm 2019, An và nạn nhân Thu Hà (20 tuổi, cùng quê) yêu nhau. Khi đó, Hà đang học tại Học viện Ngân hàng, còn An là sinh viên Đại học FPT.

Đầu năm 2021, gia đình của Hà phát hiện chuyện tình cảm của con gái nên ngăn cấm đôi nam nữ tiếp tục mối quan hệ. Thời gian này, An và bạn gái cũng thường xảy ra mâu thuẫn. Từ đó, bị can lên kế hoạch sát hại nạn nhân.

Níu kéo không thành, nam thanh niên nhẫn tâm sát hại bạn gái cũ rồi tự tử đi theo nhưng bất thành - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm - Ảnh: Zing News

Chiều 22/12, An mua dao rồi đi xe máy đi tìm Hà. Tối hôm đó, bị can ra đoạn đường gần nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, nơi mà hàng ngày Hà đi qua để về nhà. Thấy bạn gái lái xe máy qua, An chặn đường và nói: "Tao muốn nói chuyện".

Dẫn theo nguồn tin từ báo Lao Động, lúc này, Hà nói: "Muốn gọi người ra hay thế nào?". Nghe xong câu nói của Thu Hà sẽ gọi người ra, An rút con dao mang theo, đâm nạn nhân nhiều nhát khiến cô gái tử vong tại chỗ.

Lúc này, thấy Hà ngã gục xuống đường, An cũng dùng dao đâm vào cổ mình để tự tử. Trong tình huống đó, bất ngờ có nam thanh niên đi qua, thấy sự việc đã lao vào khống chế An, tước con dao vứt ra xa.

Đồng thời, anh này hô hoán mọi người đưa An về trụ sở công an huyện Hoài Đức.

Đại diện gia đình nạn nhân đề nghị xử lý nghiêm An theo quy định pháp luật. Họ cũng yêu cầu bị can bồi thường theo pháp luật.

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Từ khi biết tin anh V. gặp nạn, tất cả đều chưa hết bàng hoàng. Người vợ của nạn nhân khi nghe tin chồng qua đời đột ngột, tinh thần chị cũng không ổn định. Giờ đây, một mình chị sẽ phải gồng gánh nuôi 3 người con ăn học.

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