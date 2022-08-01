Vụ 3 cảnh sát PCCC hy sinh khi chữa cháy tại Hà Nội: Trước khi hy sinh, các chiến sĩ cứu được 8 người bị mắc kẹt

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy quán karaokexác ở Hà Nội được xác định do hàn xì trong quá trình sửa chữa.

Theo thông tin từ Zing News, liên quan vụ hỏa hoạn tại quán karaoke 6 tầng làm 3 cảnh sát hy sinh, Công an Hà Nội vừa thông tin chính thức về nguyên nhân vụ việc.

Cảnh sát cho hay sau khi nhận tin vụ hỏa hoạn, trung tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy) cùng trung úy Đỗ Đức Việt và binh nhì Nguyễn Đình Phúc tiếp cận hiện trường. Ba cán bộ, chiến sĩ đã hướng dẫn và đưa 8 người ra ngoài an toàn.

Sau đó, họ tiếp tục quay lại tìm kiếm, cứu nạn. Khi đến tầng 4 thì cầu thang sập xuống, chặn vòi chữa cháy. Đúng lúc này, trần nhà đổ sập đè trúng 3 cán bộ, chiến sĩ. Họ hy sinh tại thời điểm này.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: Zing News

Trước đó, theo báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 13g30 cùng ngày, tại quán karaoke ISIS số 231 bờ sông Quan Hoa, phường Quan Hoa quận Cầu Giấy xảy ra vụ cháy. Nguyên nhân vụ cháy được xác định ban đầu là do quán Karaoke đang sửa chữa, trong quá trình hàn xì thì gây ra vụ cháy.

Nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy huy động lực lượng PCCC đến dập lửa. Trong quá trình chữa cháy, ba cán bộ Đội PCCC đã hy sinh.

Danh tính các cán bộ, chiến sỹ gồm Trung tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng Đội PCCC, Trung úy Đỗ Đức Việt - cán bộ PCCC và Binh nhất Nguyễn Đình Phúc - chiến sĩ nghĩa vụ. Hiện thi thể ba cán bộ PCCC đã được đưa vào Bệnh viện 19-8 Bộ Công an.

Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục cùng các lực lượng chữa cháy và lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân.

Cũng liên quan đến vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC; Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội... đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Vụ 3 cảnh sát PCCC hy sinh khi chữa cháy tại Hà Nội: Chủ tịch nước chia buồn với gia đình nạn nhân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng Công an Nhân dân và gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-3-canh-sat-pccc-hy-sinh-khi-chua-chay-tai-ha-noi-truoc-khi-hy-sinh-cac-chien-si-cuu-duoc-8-nguoi-bi-mac-ket-487789.html