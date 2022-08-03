Thông tin ban đầu ghi nhận, vụ tai nạn làm nhiều người bị thương hiện đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP.HCM). Tại hiện trường, có 9 ô tô bị móp méo, hư hỏng trong đó có 1 xe khách, 2 xe 16 chỗ, 3 xe ô tô 7 chỗ, 1 xe bán tải, 1 xe 4 chỗ và 1 xe tải.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, từ đơn vị quản lý đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đã xảy ra một vụ tai nạn vào khoảng 19h45 tối ngày 2/8, tại đoạn tại Km11 700 cách trạm thu phí Long Phước 500m.

Nhận được tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây phối hợp cùng lực lượng CSGT TP đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông qua khu vực, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Một cán bộ CSGT cho biết, qua kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả 9 tài xế lái xe liên quan đến vụ tai nạn đều không có nồng độ cồn, nguyên nhân ban đầu có thể là do một xe tải mất thắng, kéo theo hàng loạt xe phía sau tông vào nhau. Tại hiện trường nhiều xe ô tô bị méo mó hình dạng, trong đó có 1 ô tô phần đầu bị bẹp dúm.

Sự việc khiến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây kẹt xe kéo dài. Đến khoảng 0h ngày 3/8 công tác khám nghiệm hiện trường, cứu hộ và điều tiết giao thông mới được hoàn tất.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, bác sĩ Trần Văn Khanh - giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP.HCM) - xác nhận một số người bị thương trong vụ tai nạn được chuyển vào cấp cứu tại đây.

Nhiều xe đổ nát tại hiện trường - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Đến 21h35, bệnh viện tiếp nhận thêm 3 bệnh nhân (gồm 2 nam, 1 nữ), tuổi từ 29 đến 59 tuổi. Trong đó một bệnh nhân bị gãy kín 1/3 trên xương trụ trái, được bác sĩ tư vấn nhập viện để phẫu thuật; một bệnh nhân bị chấn thương phần mềm cổ chân và bàn chân bên trái.

Riêng bệnh nhân cao tuổi nhất được chẩn đoán chấn thương đầu và phần mềm vai trái. Bệnh nhân được chụp CT não, chưa ghi nhận bất thường.

Hiện tại vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.