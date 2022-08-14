Đã tìm thấy 7 trong 9 thi thể mất tích do bị đuối nước sau bão số 2 ở miền Bắc

Xã hội 14/08/2022 09:36

Tính đến 19 giờ tối 13/8, tổng số nạn nhân chết và mất tích ở miền Bắc sau bão số 2 là 9 người (tăng thêm 1 người).

Theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, cập nhật từ Tổng cục Phòng chống thiên tai đến 19 giờ tối 13/8, tổng số nạn nhân chết và mất tích ở miền Bắc sau bão số 2 là 9 người (tăng thêm 1 người). Số liệu này không tính 4 trường hợp bị đuối nước trên sông Đào ở Nam Định. Trong đó, 7 người chết do đuối nước, 2 người khác vẫn mất tích.

Chiều 13/8, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Đ.N.H. (sinh năm 1984) và vợ là chị Đ.T.N. (SN 1987) - nạn nhân mất tích do mưa lũ cuốn trôi trên suối Ba Hang. Đồng thời, tại huyện Kim Bôi (Hòa Bình), sau 2 ngày tìm kiếm, đến ngày 13/8, người dân đi chài lưới đã nhìn thấy thi thể nam thanh niên 17 tuổi trên sông Bôi.

Theo ông Quách Đình Vận - Chủ tịch UBND xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, lực lượng chức năng đã xác định thi thể là anh B.Đ.T. (SN 2005, trú xã Kim Bôi) bị lũ cuốn ngày 11-8 khi cùng 2 người bạn ra sông Bôi quăng lưới đánh cá. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Nam Định cho biết, trưa 13/8, đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng là chị T.T.M. (SN 1986) trong vụ 4 nạn nhân đuối nước, mất tích trên sông Đào.

Đã tìm thấy 7 trong 9 thi thể mất tích do bị đuối nước sau bão số 2 ở miền Bắc - Ảnh 1

Đội tìm kiếm đang dốc sức tìm các thi thể mất tích trên sông Đào - Ảnh: báo Thanh Niên

Trước đó, liên quan đến vụ 4 người mất tích trên sông Đào, theo thông tin từ báo Thanh Niên, sự việc xảy ra khoảng 18 giờ ngày 11/8, sau khi ăn giỗ ở nhà xong, chị Mây cùng con gái là T.N.D và hai cháu là T.Y.V và T.Y.N (là con chị Trần Thị Mến, em gái chị Mây) ra sông Đào, thuộc khu vực thôn Nhất Thanh (xã Nam Phong) chơi.

Khi con và hai cháu xuống sông tắm ở gần bờ không may bị trượt chân chìm xuống nước, chị Mây đã lao xuống cứu nhưng sau đó cả 4 người đều mất tích. Lực lượng chức năng ngay lập tức cử người tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Ngoài ra, gia đình cũng thuê đội thợ lặn cùng các thuyền viên, có sự tham gia hỗ trợ miễn phí của Đội cứu hộ cứu nạn 116.

Đồng thời, trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, lực lượng chính quyền và những người dân xung quanh tập trung quyên góp hỗ trợ gia đình có tiền chi trả các khoản phí và lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số.

 

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Vào trưa ngày 13/8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy cả 4 thi thể của các nạn nhân xấu số trong vụ mất tích trên sông Đào (Nam Định).

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