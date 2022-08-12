Nạn nhân được tìm thấy là cháu Hoàng Y.N. (12 tuổi, trú tại thôn Phụ Long 1 (xã Nam Phong). Y.N. là cháu của chị Trần Thị Mây (cũng là nạn nhân trong vụ việc này).

Trao đổi với báo Thanh niên, ông Nguyễn Văn Dân, Chủ tịch UBND xã Nam Phong, TP. Nam Định (Nam Định) xác nhận đã tìm thấy 1 cháu bé trong vụ việc đuối nước trên sông Đào, xảy ra chiều qua. Hiện tại, ngoài thi thể 1 cháu bé, 3 người khác vẫn chưa được tìm thấy.

Đội cứu hộ 116 cùng tổ thợ lặn và nhiều thuyền viên đang tích cực tìm kiếm các thi thể. Ảnh: Thanh niên

Vào thời điểm trên, lực lượng chức năng đã huy động thêm nhiều người và phương tiện thuyền máy để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại khu vực sông Đào. Tuy nhiên, do thời tiết tại Nam Định vẫn đang có mưa lớn và nước sông Đào dâng cao, chảy xiết nên công tác tìm kiếm hết sức khó khăn.

Ông Dân cho biết thêm: "Thi thể của cháu N. được tìm thấy trên sông, ngay tại khu vực thôn Phụ Long, cách điểm xảy ra tai nạn khoảng 70 m. Sau khi gặp nạn, thi thể nạn nhân lại trôi về phía thượng lưu, trong khi nhiều người suy đoán thi thể sẽ trôi về hạ lưu".

Theo thông tin ban đầu trên Tuổi trẻ, khoảng 18h ngày 11-8, chị Trần Thị M. (36 tuổi) cùng con gái và hai người cháu ra khu vực bờ sông Đào, thuộc thôn Nhất Thanh, xã Nam Phong chơi.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân còn lại. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Tại đây, con và hai cháu của chị M. xuống ven bờ sông nghịch nước nhưng không may bị cuốn đi. Khi phát hiện sự việc, chị M. nhảy xuống sông cứu con cùng hai cháu nhưng cũng bị nước sông nhấn chìm khiến cả 4 người mất tích.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: chị Trần Thị M. (36 tuổi); Trần Ngọc D. (8 tuổi, con gái chị M.); Hoàng Yến N. (12 tuổi) và Hoàng Yến V. (11 tuổi, là 2 cháu của chị M.) cùng trú tại xã Nam Phong, TP Nam Định.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền và cơ quan chức năng xã Nam Phong đã tổ chức lực lượng tìm kiếm. Đến chiều 12/8 đã tìm thấy thi thể cháu Y.N còn chị M. và 2 bé gái chưa có tung tích.

Nước sông lên cao ảnh hưởng đến việc tìm kiếm. Ảnh: Tuổi trẻ

Thông tin với Sức khỏe và đời sống, bà Trần Thị Nhài - Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Phong cho hay: Hoàn cảnh của chị M. rất éo le. Chị M. đã ly hôn chồng từ nhiều năm trước và có 2 người con.

Cách đây mấy năm, người con lớn của chị M. không may gặp nạn qua đời. Hai mẹ con chị M. hiện ở cùng bố mẹ đẻ. Bố mẹ chị M. đều già cả, người bố bị tiểu đường biến chứng nên mắt mù lòa từ nhiều năm nay, trong khi mẹ chị M. cũng đau ốm bệnh tật liên miên.

"Gia đình chị M. thuộc diện khó khăn nhất xã, luôn nằm trong diện hộ nghèo. Hàng năm, chính quyền xã luôn có những chính sách, chế độ để hỗ trợ gia đình này", bà Nhài thông tin.

Vụ đuối nước thương tâm lại xảy ra đúng ngày chị M. làm giỗ cho người con trai đầu bị tai nạn giao thông, tử vong trên cầu Tân Phong gần đó năm 2018. Sau khi sự việc xảy ra, bên cạnh việc huy động tối đa lực lượng để tìm kiếm, chính quyền địa phương cũng đã đến động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân trước nỗi đau quá lớn này.