Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can T. về tội giết người với thủ đoạn độc ác của mình.

Theo thông tin từ Zing News, chiều 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, khởi tố bị can, bắt tạm giam M.X.T. (40 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội Giết người.

Theo cơ quan chức năng, do mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông, chiều 11/8, T. chặn đường bà N.T.Q. (40 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) ở phố Hàng Bài. Hai người sau đó xảy ra cãi vã.

Kẻ giết tình nhân trên phố Hàng Bài. Ảnh: Zing News

Cũng theo Vietnamnet, tại đây, nghi phạm T. đã rút con dao nhọn gọt hoa quả được chuẩn bị từ trước đâm 14 nhát vào người chị Q. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, T. dùng dao tự đâm vào người với mục đích tự sát rồi nằm ôm thi thể chị Q.

Nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm đã có mặt tại hiện trường, cùng người dân đưa T. đi cấp cứu.

Theo cơ quan chức năng, hiện T. đã qua cơn nguy kịch. Công an đang theo dõi và thực hiện các thủ tục để làm việc, lấy lời khai nghi phạm. Bước đầu, T. khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Qua điều tra, cơ quan chức năng cho biết, nghi phạm T. đã có vợ, con và làm nghề kinh doanh ở đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai. Nạn nhân Q. ly hôn 3 năm trước, công tác tại một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội. Hai người có quan hệ tình cảm.

Trên trang Facebook cá nhân, T. thường xuyên đăng tải hình ảnh chụp chung với chị Q. Sáng 11/8, T. đăng bài viết với nội dung: "Kết thúc, 10 phần xóa 9 chỉ còn 1 ít kỷ niệm đăng nốt lên đây không để trong lòng nữa..." kèm nhiều bức ảnh của 2 người, sau đó đã xảy ra vụ việc đau lòng trên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoi-to-bi-can-dam-14-nhat-khien-nguoi-tinh-tu-vong-tren-pho-hang-bai-roi-tu-tu-nhung-khong-thoat-toi-491210.html