Thông tin MỚI về vụ người phụ nữ bị sát hại giữa phố Hàng Bài: Hung thủ đã có vợ con, tự tử bất thành do bị tước hung khí ném đi

Xã hội 12/08/2022 09:57

Sau khi sát hại người phụ nữ ở phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, nghi phạm đã dùng dao tự tử song được người dân đưa đi cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin từ Infornet/Vietnamnet, vào ngày 12/8, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đang khẩn trương làm rõ vụ án mạng xảy ra trên phố Hàng Bài khoảng 13h20 chiều 11/8.

Thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là chị N.T.Q. (SN 1982, trú tại quận Hoàng Mai) bị nghi phạm M.X.T. (SN 1982, trú tại quận Hai Bà Trưng) dùng dao nhọn gọt hoa quả đâm tử vong. Sau khi đâm nạn nhân, T. tự sát nhưng bất thành và được đưa đi cấp cứu.

Thông tin MỚI về vụ người phụ nữ bị sát hại giữa phố Hàng Bài: Hung thủ đã có vợ con, tự tử bất thành do bị tước hung khí ném đi - Ảnh 1
Xe lực lượng chức năng chặn ngay trước thi thể người phụ nữ bị sát hại - Ảnh: Báo Lao Động

Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, nguyên nhân sơ bộ được xác định có liên quan đến quan hệ tình cảm, ghen tuông.

Đến sáng 12/8, nghi phạm T. đã qua cơn nguy kịch, hiện không ảnh hưởng đến tính mạng. Ngoài ra, nghi phạm T. đang có vợ, con và làm nghề bán chim ở đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai. Còn nạn nhân đã bỏ chồng 3 năm nay, đang công tác tại một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội.

Thông tin MỚI về vụ người phụ nữ bị sát hại giữa phố Hàng Bài: Hung thủ đã có vợ con, tự tử bất thành do bị tước hung khí ném đi - Ảnh 2
Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, vào chiều ngày 11/8, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thông tin ban đầu về vụ người phụ nữ bị sát hại ở phố Hàng Bài, phường Hàng Bài.

Ngay sau đó, Công an quận Hoàn Kiếm, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Viện Kiểm sát, quân đội, pháp y có mặt để làm nhiệm vụ. Khoảng 100m phố Hàng Bài, xung quanh khu vực số nhà 17 bị phong tỏa 2 đầu, người không có nhiệm vụ không được vào bên trong. Đến khoảng 15h, thi thể của nạn nhân được đưa đi. Lực lượng chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm.

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