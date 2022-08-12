Liên quan đến vụ cô gái bị đâm tử vong trên phố Hàng Bài, mới đây lực lượng chức năng cho biết nghi can chính của vụ án là người đã có gia đình.

Theo thông tin từ Zing News khoảng 13h ngày 11/8/2022, nhân chứng thấy T. và bà Q. cãi vã ở phố Hàng Bài. Sau đó, T. rút dao đâm bà Q. Nạn nhân bỏ chạy rồi ngã trước số nhà 17 Hàng Bài và bị T. đâm nhiều nhát, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, T. dùng dao tự sát, nhưng được người dân can ngăn. Bị tước dao, nghi phạm chạy đến ôm thi thể nạn nhân.

Lực lượng chức đang có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ - Ảnh: Zing News

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để khám nghiệm. Đến 15h, thi thể nạn nhân được đưa đi.

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm vào ngày 12/8, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đang khẩn trương làm rõ vụ án mạng xảy ra trên phố Hàng Bài.

Thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là chị N.T.Q. (SN 1982, trú tại quận Hoàng Mai) bị nghi phạm M.X.T. (SN 1982, trú tại quận Hai Bà Trưng) dùng dao nhọn gọt hoa quả đâm tử vong.

Sau khi đâm nạn nhân, T. tự sát nhưng bất thành và được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường nơi cô gái bị đâm tử vong - Ảnh: Báo VietNamNet

Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, nguyên nhân sơ bộ được xác định có liên quan đến quan hệ tình cảm, ghen tuông. Đến sáng nay (12/8), nghi phạm T. đã qua cơn nguy kịch, hiện không ảnh hưởng đến tính mạng.

Được biết, nghi phạm T. đang có vợ, con và làm nghề bán chim ở đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai. Còn nạn nhân đã bỏ chồng 3 năm nay, đang công tác tại một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội.

Trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân và nghi phạm có đuổi nhau trên đường từ phố Huế đến khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Khi đến số 21 Hàng Bài, nghi phạm đã ép nạn nhân lại và 2 người đã đứng cãi nhau. Tại đây, nghi phạm đã rút dao thủ sẵn trong người ra đâm nạn nhân nhiều nhát. Ngay sau đó, nữ nạn nhân bỏ chạy đến số 17 Hàng Bài thì ngã ra đường, nằm gục. Thời điểm này, nghi phạm dùng chính con dao gây án để tự sát và nằm ôm nạn nhân.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra thêm và làm rõ.

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