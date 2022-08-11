Kinh hoàng xe máy đối đầu ôtô tải, 4 người chết tại chỗ

Xã hội 11/08/2022 08:57

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ôtô tải và mô tô trên trên quốc lộ 49 hướng A Lưới - Huế khiến 4 người chết và 2 người bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động sáng 11/8, ông Trần Bá Trung, Chánh văn phòng Ban An toàn Giao thông (ATGT) tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa ôtô và mô tô khiến 4 người chết và 2 người bị thương.

Kinh hoàng xe máy đối đầu ôtô tải, 4 người chết tại chỗ - Ảnh 1
Phần đầu chiếc xe tải bị dập nát hoàn toàn - Ảnh: Zing News 

Theo thông tin cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào tối 10-8 tại KM 72 + 750 trên Quốc lộ 49 đoạn qua huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Thông tin ban đầu cho biết vào thời điểm này, ôtô tải chở gỗ keo tràm đang đổ dốc thì tông vào mô tô do hai người điều khiển. Vụ va chạm khiến 2 người ngồi trong cabin ôtô bị thương, 2 người sau thùng ôtô và 2 người đi trên mô tô tử vong tại chỗ. 

Theo thông tin từ Zing News tại hiện trường, chiếc xe chở keo tràm bị nát phần đầu, nhiều thân cây gỗ rơi ra đường. Lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân tai nạn.

Kinh hoàng xe máy đối đầu ôtô tải, 4 người chết tại chỗ - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường cứu chữa các nạn nhân bị thương - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, yêu cầu ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tới hiện trường để phối hợp với địa phương, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc và thăm hỏi các nạn nhân.

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