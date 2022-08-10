Bị đánh đập, vợ cầm dao đâm vào chân khiến chồng tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM ngày 10/8, Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết, cơ quan CSĐT Công an thị xã Cai Lậy vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Hằng (40 tuổi, ngụ TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo điều tra, chiều 29/7, giữa Hằng và chồng là anh ĐHT (54 tuổi, ngụ khu phố 1, phường 1, Thị xã Cai Lậy) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Nguyễn Thị Thúy Hằng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Zing News

Theo thông tin từ Zing News, người phụ nữ dùng dao đâm nhiều nhát vào chân chồng gây thương tích. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngoại viện.

Anh T được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Cai Lậy đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 con dao và các tang vật có liên quan.

Va chạm với ôtô khách cực mạnh, 3 người đi xe máy tử vong thương tâm Rạng sáng ngày 10/8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 6, đoạn thuộc địa phận huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La khiến 3 người tử vong thương tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-hanh-hung-vo-lay-dao-dam-chong-tu-vong-490475.html