Liên quan đến vụ chủ tiệm điện thoại bị sát hại ở TP.HCM, mới đây lực lượng chức năng đã tiết lộ những lời khai của nghi phạm gây ra vụ việc trên.

Theo thông tin từ Zing News ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp, TP.HCM, đang tạm giữ Nguyễn Bình Khương Duy (26 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi giết người. Cụ thể lực lượng chức năng cho biết Duy là nghi phạm sát hại ông N.T.P. (37 tuổi, chủ tiệm điện thoại trên đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp).

Nghi phạm Nguyễn Bình Khương Duy tại cơ quan điều tra - Ảnh: Zing News

Kết quả điều tra ban đầu xác định Duy nợ ông P. 10 triệu đồng từ một năm trước. Rạng sáng 8/8, ông P. thấy Duy chạy xe máy ngang qua tiệm, nên gọi người này lại nói chuyện dẫn đến mâu thuẫn, xô xát.

Duy tấn công, kẹp cổ khiến ông P. tử vong. Kết quả giám định pháp y bước đầu xác định nạn nhân chết do phù phổi cấp, bị tổn thương ở vùng cổ và mặt.

Theo thông tin từ báo VietNamNet ngay sau khi nhận tin báo, Công an đã vào cuộc điều tra. Qua giám định, công an làm rõ ông P. tử vong do phù phổi cấp, chấn thương vùng cổ, mặt.

Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể của ông P. - Ảnh: Báo VietNamNet

Hiện trường xảy ra vụ án mạng là đoạn đường vắng lúc rạng sáng nên manh mối về kẻ gây án không nhiều. Tuy nhiên, công an đã trích xuất hình ảnh camera an ninh và bằng các biện pháp nghiệp vụ đã xác định Duy là kẻ gây án nên truy bắt.

Lực lượng trinh sát bí mật phục kích nghi can Duy tại nhà của đối tượng ở đường Cô Giang, quận Phú Nhuận. Biết khó thoát nên sau khi gây án vài giờ, Duy đến Công an phường 2, quận Phú Nhuận đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi.

Vụ nam sinh bị đánh hội đồng ở Hà Tĩnh: Công an triệu tập nhóm học sinh có hành vi côn đồ trong clip để điều tra Liên quan đến vụ nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng ở Hà Tĩnh, mới đây công an phường Nguyễn Du (thành phố Hà Tĩnh) cho biết đã triệu tập những người có liên quan đến vụ việc trên để điều tra và làm rõ nguyên nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-rung-minh-truoc-loi-khai-cua-nghi-pham-sat-hai-chu-tiem-dien-thoai-490067.html