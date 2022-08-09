Liên quan đến vụ nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng ở Hà Tĩnh, mới đây công an phường Nguyễn Du (thành phố Hà Tĩnh) cho biết đã triệu tập những người có liên quan đến vụ việc trên để điều tra và làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Lãnh đạo Công an phường Nguyễn Du (thành phố Hà Tĩnh) cho biết, liên quan đến vụ nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn, đơn vị đã triệu tập 6 em học sinh lên làm việc. “Hiện công an phường đã triệu tập và đang làm việc với 6 học sinh tham gia đánh nam sinh lớp 9 cùng người giám hộ là bố mẹ các cháu. Hiện vụ việc vẫn đang được xác minh làm rõ nên chưa thể cung cấp thêm”, đại diện Công an phường Nguyễn Du thông tin và cho biết, cả cả 6 em có mặt tham gia đánh hội đồng nam sinh N.B.A đều đang là học sinh trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Một người trong nhóm hành hung có hành vi lấy mũ bảo hiểm đánh vào người nam sinh N.B.A - Ảnh: Báo Tiền Phong Trước đó theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng ngày 9/8 trên mạng xã hội lan truyền video clip dài 29 giây ghi lại cảnh một học sinh bị nhóm khoảng 6 thiếu niên liên tục đánh đập, hành hung. Trong đoạn clip, một em học sinh nằm dưới đường bị nhóm thiếu niên liên tục thay nhau dùng chân đạp, đá vào người. Một thiếu niên trong nhóm này còn dùng mũ bảo hiểm đánh vào người nạn nhân. Đoạn clip được lan truyền khiến người xem không khỏi bức xúc, phẫn nộ. Nhiều người lên án hành vi đánh người bạo lực của nhóm thiếu niên này. Cụ thể, sự việc xảy ra tại một tuyến đường ở TP Hà Tĩnh. Nạn nhân bị đánh là em N.B.A. (học lớp 9, Trường THCS Nguyễn Du).

Ông N.G.N. (ngụ phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, bố nam sinh bị đánh) cho biết sự việc xảy ra vào chiều 5/8 tại đường La Sơn Phu Tử, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh. Em B.A. trước đó có xảy ra một số xích mích với một em học sinh ở một ngôi trường khác. Chiều 5/8, em B.A. và học sinh này hẹn nhau đến một địa điểm trên đường La Sơn Phu Tử để giảng hòa. Sau khi hai em này ra về thì bất ngờ một nhóm 6 thiếu niên đến tấn công em B.A. Có đến 6 đối tượng đánh liên tiếp vào người nam sinh B.A. - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Theo ông N., sau khi em B.A. bị đánh, do sợ hãi nên không về thông báo với gia đình. Đến tối 8/8, ông N. sau khi xem được đoạn clip con mình bị đánh gặng hỏi thì mới biết em B.A. bị một nhóm học sinh năm nay vào lớp 10 đánh đập. Trong tối 8/8, em B.A. đã được gia đình đưa đến bệnh viện làm các thủ tục thăm khám, hiện em đã được đưa về nhà để chăm sóc. "Tôi đã trình báo sự việc này đến Công an phường Nguyễn Du mong muốn làm rõ hành vi nhóm thiếu niên đánh đập con tôi, đồng thời có hình thức xử lý nghiêm" - ông N. bức xúc nói.

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