Chiều ngày 8/8, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng (xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) khiến 2 mẹ con tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 8/8, tin từ UBND xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến 2 mẹ con tử vong thương tâm.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 7-8 tại tuyến đường sắt đi qua xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1987; ngụ xóm Đình, thôn Đông Trang, xã Ninh An) cùng con trai là cháu Nguyễn Danh T. (SN 2001) đang di chuyển trên xe máy từ nhà ra Quốc lộ 1A.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, khi chuẩn bị đi qua khu vực giao cắt với đường sắt để ra quốc lộ 1A, do không chú ý quan sát nên cả 2 mẹ con chị H đã bị tàu tông. Hậu quả khiến cả 2 mẹ con chị H tử vong tại chỗ. Được biết, khu vực xảy ra tai nạn không có rào chắn, gác chắn, nhân viên bảo vệ.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn trên, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông. Đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.

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