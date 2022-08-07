Xót xa 3 mẹ con chết cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại tiệm tạp hóa ở Đà Nẵng

Xã hội 07/08/2022 17:58

Mới đây tại TP.Đà Nẵng đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn tại ngôi nhà số 459 đường Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên chiều ngày 7/8, Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết đám cháy dữ dội tại ngôi nhà số 459 Trưng Nữ Vương (Q.Hải Châu), căn nhà bán tạm hóa, đã khiến 3 mẹ con tử vong tại chỗ.

Xót xa 3 mẹ con chết cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại tiệm tạp hóa ở Đà Nẵng - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Thanh Niên

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 14 giờ 15 phút chiều nay 7/8, người dân sống gần căn nhà số 459 Trưng Nữ Vương (P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu) phát hiện trên phòng ngủ ở tầng 2 căn nhà này bốc khói nghi ngút. Lúc này, căn nhà khóa cứng cửa, nên người dân cùng dân quân địa phương đã lập tức phá cửa tiếp cận đồng thời gọi điện báo lực lượng cứu hỏa.

Xót xa 3 mẹ con chết cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại tiệm tạp hóa ở Đà Nẵng - Ảnh 2

Thi thể người mẹ cùng 2 con trai được phát hiện tại phòng ngủ tầng 2 căn nhà - Ảnh: Báo Thanh Niên 

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.Hải Châu, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng đã điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa, cứu nạn.

Sau khoảng 30 phút tiếp cận, dập lửa, lực lượng chức năng phát hiện người mẹ cùng 2 con trai trong căn nhà này đã tử vong.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, qua quá trình điều tra và xác minh, 3 người tử vong gồm bà N.T.H.L (49 tuổi) và 2 con trai là Đ.Q.P (14 tuổi) và Đ.Q.T (11 tuổi). Lúc xảy ra vụ cháy, anh Đỗ Quang Th. (49 tuổi, chồng của chị L.) đi vắng.

Xót xa 3 mẹ con chết cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại tiệm tạp hóa ở Đà Nẵng - Ảnh 3
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra - Ảnh: Báo VietNamNet

Ngoài ra, theo người dân sống gần ngôi nhà 459 Trưng Nữ Vương cho biết, sáng nay 7/8 vợ chồng bà L. có xảy ra cãi vã.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong.

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