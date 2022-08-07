Cụ thể, chị T.L. xác nhận sự việc đăng tải trên Facebook xảy ra khoảng 15h15 ngày 6/8 tại trường Mầm non tư thục Hoa Mặt Trời (thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam ).

Theo thông tin từ Zing News ngày 7/8, một video dài gần 2 phút được tài khoản Facebook T.L. đăng tải với nội dung ghi lại cảnh một cô giáo ở trường mầm non tư thục dùng cùi chỏ và tay tác động vào vùng mặt bé trai 3 tuổi.

Chị L. cho hay cháu chưa khi nào bị đánh. "Tôi đã trình báo công an và đang chờ phía công an làm việc, chờ phía cô giáo, nhà trường giải quyết ra sao. Đây là lần đầu tiên cháu tôi bị đánh như vậy. Từ chiều qua đến giờ bé hoảng loạn, ngủ giật mình", chị L. nói.

Chị L. cho hay bé trai bị đánh trong clip là cháu ruột của mình, hôm qua khi vô tình kiểm tra camera tại lớp học thì phát hiện sự việc cháu bé bị đánh thời điểm đó.

Cô giáo N liên tục có hành động hất cùi chỏ vào mặt bé trai - Ảnh: Zing News

Người này cho biết thêm tối 6/8, có một người gọi điện thoại tự xưng hiệu trưởng trường Mầm non tư thục Hoa Mặt Trời nhờ gỡ video khỏi trang cá nhân, nhưng chị không đồng ý. Ngoài ra, cô giáo đánh bé cũng có gọi điện, nhưng chị không nghe máy vì đã khuya.

Sáng 7/8, cô N.T.N. (giáo viên trường Mầm non tư thục Hoa Mặt Trời), người này thừa nhận có đánh bé trai, nhưng không gây thương tích.

"Lúc đó bé trai có 2 lần đưa ghế lên đầu bạn, tôi có can ngăn rồi, đến lần thứ 3 bé đưa ghế gần đụng đầu bạn nên tôi có giật cái ghế. Trong lúc nóng vội, tôi có hành vi đưa cùi chỏ hất mặt em bé 3 tuổi, ngoài ra còn có tác động vào tai bé 2-3 lần", người này phân trần.

Tuy nhiên, cô N. cho rằng mình tác động rất nhẹ chứ không phải đánh mạnh, vì trong lớp có camera nên chỉ nghĩ là đe dọa, không nghĩ là sự việc lớn như vậy.

"Nếu tôi có ý đồ xấu với cháu bé thì dẫn đến chỗ khuất, không có camera, để đánh. Tôi chỉ dọa nạt để bữa sau cháu không còn có hành động như vậy chứ không có ý đồ gì", người này nói.

Cô N. thừa nhận hành vi sai, nhưng không gây thương tích cho cháu bé mà chỉ có hăm dọa như hình ảnh camera ghi lại, chưa làm gì để tổn hại về thân thể bé.

Động tác vung tay của cô giáo N.T.N trước khi hất cùi chỏ vào mặt cháu bé - Ảnh: Báo Người Lao Động

Người này cho hay tối 6/8, Công an thị trấn Phú Thịnh đã làm việc cùng hiệu trưởng và mình. "Công an trích xuất camera thấy tôi có hăm dọa, nhưng không xảy ra tổn thương thân thể, nếu có xảy ra thương tích thì tôi đã bị bắt", cô N. nói.

Cô N. cho hay chiều hôm qua, khi phụ huynh đến đón cháu, cô đã xin lỗi. "Tôi chỉ nghĩ đơn giản phụ huynh sẽ hiểu và thông cảm vì lúc đó nguy hiểm quá, nếu tôi không can ngăn kịp thì 2 cháu xảy ra xô xát. Lúc đó tôi nóng vội, xử lý sơ suất và non nớt. Sáng nay, tôi đến nhà phụ huynh để làm việc, xin lỗi gia đình", cô giáo N. nói.

Bà Nguyễn Thị Nhàng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Ninh, xác nhận đã nắm thông tin sự việc bé trai 3 tuổi bị đánh vào chiều qua.

"Tối hôm qua, hiệu trưởng trường Mầm non tư thục Hoa Mặt Trời có báo lại cho tôi, theo camera ghi lại đúng là cô giáo có hành động đánh vào mặt bé trai, nhưng chưa gây thương tích. Vì đây là cơ sở mầm non tư thục, việc quản lý Nhà nước thuộc về địa phương. Hiện tại tôi yêu cầu hiệu trưởng báo đến chính quyền xã, cho tạm đình chỉ cơ sở để làm rõ sự việc. Nếu cô giáo sai sẽ chịu trách nhiệm", bà Nhàng nói.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Nhàng, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Phú Ninh cho biết thêm, vào tối 6/8, hiệu trưởng trường Mầm non tư thục Hoa Mặt Trời đã có báo cáo vụ việc. Vì đây là cơ sở mầm non tư thục, việc quản lý thuộc về địa phương nên phòng GD-ĐT huyện Phú Ninh yêu cầu tạm đình chỉ cơ sở để làm rõ sự việc. Nếu cô giáo sai phạm sẽ chịu trách nhiệm.

Diễn biến khác, lãnh đạo Công an thị trấn Phú Thịnh (huyện Phú Ninh) cho hay đơn vị đã làm việc với cô giáo N.T.N. và lấy lời khai.