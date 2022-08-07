TP.HCM: Thông tin mới vụ 8 sinh viên ngộ độc rượu, 2 người tử vong

Xã hội 07/08/2022 09:11

Liên quan đến vụ 8 sinh viên ngộ độc rượu, 2 người tử vong, mới đây lực lượng chức năng cho biết các nạn nhân đã uống hết năm lít rượu do nhân viên cũ của nhà hàng để lại, khi uống có pha thêm nước ngọt vô rượu để uống.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM đến đêm 6/8, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc rượu khiến hai sinh viên tử vong, sáu sinh nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo xác minh bước đầu của lực lượng y tế TP Thủ Đức, nơi tám sinh viên uống rượu là nhà hàng MR, đường Tăng Nhơn Phú (phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức) do ông Nguyễn Duy B, (32 tuổi ngụ TP Thủ Đức) đứng tên.

Trong tám người bị ngộ độc thì có sáu người là nhân viên nhà hàng.

TP.HCM: Thông tin mới vụ 8 sinh viên ngộ độc rượu, 2 người tử vong - Ảnh 1
Nạn nhân đang được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông B cho biết vào ngày 3/8, sau khi bán xong, nhà hàng đóng cửa nghỉ thì sáu nhân viên của quán gồm: Nguyễn Trí T (24 tuổi), Lô Quốc K (20 tuổi), Nguyễn Văn C, Nguyễn Việt T, Trần Thị Ya M, Võ Văn Đ (cùng 19 tuổi) rủ thêm Lê Thị Ngọc H và Nguyễn Thị Tường V (cùng 20 tuổi) đến nhà hàng ăn uống.

Cũng theo ông B, tất cả tám người này uống chung hết bình 5 lit có dán chữ “rượu” mà nhân viên cũ trước đây để lại trong kho nhà hàng từ tháng 5-2022.

Khi sử dụng “rượu” này, cả tám người đã pha thêm nước ngọt để uống. Nhậu xong, đến 4 giờ sáng ngày 4/8 cả nhóm dọn dẹp và về nhà.

Đến 14 giờ ngày 5/8 ông B nhận được thông tin T có biểu hiện mệt mỏi, tím tái. Khi xe cấp cứu và các bác sĩ tới nơi thì T đã tử vong.

Sau đó, K, C, M, Đ, T, V và K cũng có biểu hiện lơ mơ nên mọi người đưa đến Bệnh viện Lê Văn Việt để khám.

Đến 15 giờ 30 cùng ngày, C tử vong tại bệnh viện, riêng T và H được người thân đưa đi bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, bốn người còn lại được chuyển đến Bệnh viện Gia Định cấp cứu và điều trị.

Qua kiểm tra của phòng y tế TP Thủ Đức, nhà hàng hoạt động chỉ có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Vụ việc sau đó cũng được Phòng Quản lý Ngộ độc thực phẩm và Đội quản lý an toàn thực phẩm Số 2 – Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM, Phòng Y tế TP Thủ Đức, Trung tâm Y tế TP Thủ Đức, UBND phường Phước Long B tiến hành điều tra thực tế. Đồng thời Công an TP Thủ Đức cũng vào cuộc và đang điều tra.

Theo thôn tin từ báo Người Lao Động, ThS.BS Hoàng Tiến Nam, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, methanol hay thường được gọi là cồn công nghiệp, có nhiều công dụng khác nhau như làm sơn, dung môi...

TP.HCM: Thông tin mới vụ 8 sinh viên ngộ độc rượu, 2 người tử vong - Ảnh 2
4 sinh viên ngộ độc rượu đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định - Ảnh: Báo Người Lao Động

Tuy nhiên, chất này rất độc với cơ thể và hoàn toàn không được dùng làm rượu thực phẩm như ethanol. Ngộ độc rượu từ ethanol thường nhẹ hơn, chỉ có các triệu chứng như say rượu nhưng ngộ độc rượu do methanol thì thường nặng hơn do bị pha cồn công nghiệp vào đồ uống.

Để tránh tình trạng ngộ độc methanol thì không nên uống rượu bia không rõ nguồn gốc, khuyến cáo sử dụng các loại có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được cấp phép lưu hành.

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