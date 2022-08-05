Hé lộ nguyên nhân khiến bé gái bị trói tay, treo lơ lửng trên trần nhà không khỏi khiến người khác phẫn nộ

Xã hội 05/08/2022 19:52

Liên quan đến vụ bé gái bị trói tay, treo lơ lửng trên trần nhà, mới đây lực lượng chức năng đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến người cha có hành vi khiến nhiều người phải cảm thấy phẫn nộ.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, bé gái N.T.B.N (SN 2021, trú thôn Nam Mới, xã Cương Gián) đã bị bố lột quần áo, dùng áo quấn quanh cổ tay và dùng dây thừng treo lên trần nhà. 

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng cho biết, nguyên nhân xuất phát từ việc trước đó tối 27/7, cháu N. ngủ qua đêm ở nhà bác nhưng không xin phép bố là anh N.V.T (SN 1988) nên bị người đàn ông này trói tay treo lên trần nhà và dùng roi đánh.

Hé lộ nguyên nhân khiến bé gái bị trói tay, treo lơ lửng trên trần nhà không khỏi khiến người khác phẫn nộ - Ảnh 1
Hình ảnh cháu bé bị treo lên trần nhà rồi đánh đập gây bức xúc trong dư luận - Ảnh: Zing News

Khi đánh con, anh N.V.T đã đưa điện thoại cho con trai là N.N.T (SN 2010) quay lại video và dặn không được cho ai xem.

Sau đó cháu N. và cháu T. đã mang theo điện thoại của bố đến nhà bà ngoại ở xã Xuân Liên chơi. Tai đây, cậu ruột của hai cháu đã quay lại video có trong điện thoại.

Theo thông tin từ Zing News, sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương phối hợp cùng lực lượng công an đã đến nhà cháu N. để xác minh. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người đàn ông trong clip là N.V.T. (bố đẻ của cháu N). Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng công an đến, N.V.T. đã rời khỏi địa phương.

Hé lộ nguyên nhân khiến bé gái bị trói tay, treo lơ lửng trên trần nhà không khỏi khiến người khác phẫn nộ - Ảnh 2
Cháu N bị treo lơ lửng trên không - Ảnh: Báo Dân Việt 

“Sau sự việc, chính quyền địa phương phối hợp với công an, cán bộ thôn đã đến nhà của anh N.V.T. để xác minh, làm rõ sự việc. Tuy nhiên, thời điểm này, anh T. không có mặt ở nhà”, lãnh đạo UBND xã Cương Gián cho hay.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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