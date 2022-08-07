Xô xát với gia đình người tình, nam thanh niên bị đâm tử vong tại chỗ

Xã hội 07/08/2022 10:48

Ngày 6/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang điều tra vụ giết người xảy ra tại xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động ngày 6/8, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đường (58 tuổi, ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Lực lượng chức năng cho biết, anh V.V.V. (20 tuổi, trú tại huyện Yên Thế, Bắc Giang) có quan hệ tình cảm với N.T.N. (15 tuổi, trú tại huyện Hiệp Hòa), nhưng bị gia đình bạn gái vị thành ngăn cấm. Trưa 5-8, V. đến nhà N., rủ thiếu nữ này đi làm tại khu công nghiệp ở Việt Yên, thì bị mẹ N. ngăn cản và hai bên đã xảy ra xô xát.

Xô xát với gia đình người tình, nam thanh niên bị đâm tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tại hiện trường xảy ra vụ án - Ảnh: Báo Người Lao Động

Thấy vậy, Nguyễn Văn Đường (họ hàng của gia đình N.) đến can ngăn, thì bị V. lấy dao đâm vào vai phải. Khi V. bỏ chạy, Đường lấy thanh xiên kim loại (loại nướng thịt) phi trúng người khiến nạn nhân tử vong.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Bắc Giang đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời phối hợp với Công an huyện Hiệp Hòa điều tra vụ việc.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng xác định được nghi phạm là Nguyễn Văn Đường (SN 1964, trú tại thôn Tam Đồng, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa) nên tiến hành bắt giữ để điều tra về hành vi “giết người”.

Con đi đám cưới rồi lạc mất, bố mẹ tìm đến đổ nợ mà không ra và điều kỳ diệu sau 48 năm

Con đi đám cưới rồi lạc mất, bố mẹ tìm đến đổ nợ mà không ra và điều kỳ diệu sau 48 năm

Sau đám cưới, không thấy con trai đâu, gia đình ông Bồi, bà Chục cuống cuồng đi tìm nhưng không có kết quả. Đến ngày ông bà nhắm mắt xuôi tay, con trai vẫn chưa trở về.

Xem thêm
Từ khóa:   nam thanh niên tử vong tử vong tại chỗ Bắc Giang bị đâm chết

TIN MỚI NHẤT

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 2 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 52 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 18 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 4 giờ 52 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 6 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?