Ngày 6/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang điều tra vụ giết người xảy ra tại xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động ngày 6/8, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đường (58 tuổi, ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Lực lượng chức năng cho biết, anh V.V.V. (20 tuổi, trú tại huyện Yên Thế, Bắc Giang) có quan hệ tình cảm với N.T.N. (15 tuổi, trú tại huyện Hiệp Hòa), nhưng bị gia đình bạn gái vị thành ngăn cấm. Trưa 5-8, V. đến nhà N., rủ thiếu nữ này đi làm tại khu công nghiệp ở Việt Yên, thì bị mẹ N. ngăn cản và hai bên đã xảy ra xô xát.

Lực lượng chức năng tại hiện trường xảy ra vụ án - Ảnh: Báo Người Lao Động

Thấy vậy, Nguyễn Văn Đường (họ hàng của gia đình N.) đến can ngăn, thì bị V. lấy dao đâm vào vai phải. Khi V. bỏ chạy, Đường lấy thanh xiên kim loại (loại nướng thịt) phi trúng người khiến nạn nhân tử vong.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Bắc Giang đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời phối hợp với Công an huyện Hiệp Hòa điều tra vụ việc.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng xác định được nghi phạm là Nguyễn Văn Đường (SN 1964, trú tại thôn Tam Đồng, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa) nên tiến hành bắt giữ để điều tra về hành vi “giết người”.

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