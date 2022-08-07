TP.HCM: Người dân tá hỏa phát hiện ra xác nam thanh niên tử vong nằm gục bên góc đường với nhiều vết thương trên cơ thể

Xã hội 07/08/2022 14:28

Nhận thấy nam thanh niên nằm gục trên đường có biểu hiện lạ thường, người dân xung quanh đến kiểm tra thì tá hỏa khi phát hiện người này đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, trước đó, tối 6/8 người dân ở khu dân cư Phú Xuân, huyện Nhà Bè phát hiện một nam thanh niên nằm gục ở góc đường. Khi người dân tiếp cận thì thấy trên cơ thể người này nhiều thương tích và đã tử vong.

TP.HCM: Người dân tá hỏa phát hiện ra xác nam thanh niên tử vong nằm gục bên góc đường với nhiều vết thương trên cơ thể - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo VietNamNet

Theo thông tin từ Zing News, ngay sau khi nhận được thông báo Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh xung quanh khu vực này để điều tra.

Ngày 7/8, Công an huyện Nhà Bè phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM để tiếp tục lần ra những manh mối nhằm tìm kiếm hung thủ một cách sớm nhất có thể. 

Bước đầu, nhà chức trách xác định thi thể nạn nhân có nhiều vết thương, nghi do bị chém.

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Từ khóa:   nam thanh niên tử vong Thi thể nạn nhân TP.HCM

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