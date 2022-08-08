Lực lượng chức năng hiện đang điều tra và làm rõ nguyên nhân một bé trai 15 tuổi rơi từ tầng 26 của khách sạn tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động ngày 8/8, UBND phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một thiếu niên 15 tuổi rơi từ tầng 26 của một khách sạn xuống đất tử vong.

Hiện trường khách sạn nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Giao Thông, bước đầu xác định cháu bé rơi từ tầng 26 (tầng coffee) của khách sạn M. T. xuống trong khuôn viên Đoàn an điều dưỡng nằm trên đường Bình Minh. Còn nguyên nhân cụ thể như thế nào thì hiện Công an vẫn đang điều tra.

“Nạn nhân là 1 cháu bé trai SN 2007, đang sống với dì ở xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Quá trình rơi từ trên cao xuống va đập vào tôn nên khiến thi thể cháu không còn nguyên vẹn”, lãnh đạo xã Nghi Thu, TX Cửa Lò (Nghệ An) cho biết.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 17h chiều cùng ngày (7/8).Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an TX Cửa Lò đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra.

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