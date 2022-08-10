Rạng sáng ngày 10/8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 6, đoạn thuộc địa phận huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La khiến 3 người tử vong thương tâm.
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Theo thông tin từ báo An Toàn Giao Thông, chi cục Quản lý Đường bộ I.1 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 00h10 ngày 10/8 tại Km217+620, Quốc lộ 6 thuộc địa phận bản Cốc Lắc, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
Lúc này, ô tô khách BKS 27F-000.51 lưu thông theo hướng Sơn La - Hà Nội đến địa điểm trên đã va chạm với xe máy không có biển kiểm soát đang di chuyển theo chiều ngược lại (trên xe máy có 3 người).
Theo thông tin từ Zing News, cơ quan chức năng cho hay vụ tai nạn khiến 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ. Nạn nhân còn lại bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu (Sơn La) và tử vong sau đó.
Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc xe máy biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng ra mặt đường. Các nạn nhân văng xa khỏi xe gần 10 m.
Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.