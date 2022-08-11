Đôi vợ chồng đi làm, bé trai 8 tuổi ở nhà bị điện giật tử vong thương tâm: Hình ảnh người cha thẫn thờ nhìn thi thể con không khỏi khiến người khác xót xa

Xã hội 11/08/2022 16:09

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, trong lúc cặp vợ chồng công nhân đi làm, 2 con ở nhà không may bị điện giật dẫn đến bé trai 8 tuổi tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vụ việc thương tâm xảy ra ngày 10/8 tại một nhà trọ ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cháu bé bị điện giật tử vong là tên N.V.H - sinh năm 2014, quê Nghệ An, tạm trú phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Vào ngày 10/8, vợ chồng anh N.V.D (sinh năm 1984, quê Nghệ An) vào công ty đi làm, còn 2 con nhỏ không đi học hè ở nhà trọ. Trong quá trình các cháu chơi ở phòng trọ, móc quần áo trên cao rơi xuống gần ổ điện. Cháu N.V.H cầm móc quần áo đụng vào ổ điện bị điện giật nằm bất động. Khi chị gái (sinh năm 2013) thấy em nằm bất động đến đụng vào cũng bị điện giật. 

Đôi vợ chồng đi làm, bé trai 8 tuổi ở nhà bị điện giật tử vong thương tâm: Hình ảnh người cha thẫn thờ nhìn thi thể con không khỏi khiến người khác xót xa - Ảnh 1
Người cha thẫn thờ bên cạnh thi thể con - Ảnh: Báo VOV 

Theo thông tin từ báo VOV, chủ trọ cho biết đã nghe tiếng la hét của bé gái 10 tuổi (chị gái của N.V.H) nên mọi người vội vàng chạy đến phòng trọ kiểm tra. Lúc này, mọi người phát hiện H nằm bất động trên cái móc quần áo được cắm vào ổ điện, bé gái đang cố gắng gọi em dậy. Cũng may, thời điểm xảy ra vụ việc, cầu chì phòng trọ bị đứt nên bé gái chỉ bị thương nhẹ. Sau đó, mọi người đã nhanh chóng đưa N.V.H đi cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong tại bệnh viện.

Được biết, vợ chồng anh D có hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn. Sau khi sự việc xảy ra, công đoàn công ty nơi vợ chồng anh D làm việc đã cử cán bộ xuống đưa cháu bé xấu số trở về nhà trọ và hỗ trợ mai táng. Cán bộ và công nhân công ty cũng đang quyên góp hỗ trợ gia đình.

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