Liên quan đến vụ người phụ nữ bị giết ở gần hồ Hoàn Kiếm, lực lượng chức năng cho biết lý do hung thủ giết nạn nhân là vì chuyện tình cảm.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe&Đời Sống liên quan đến vụ việc người phụ nữ nghi bị sát hại trên phố Hàng Bài, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, hiện đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Hà Nội và các đơn vị có liên quan điều tra vụ trọng án này.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News

Theo đó, nạn nhân được xác định là chị N.T.Q. (SN 1982, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị đối tượng M.X.T. (SN 1982, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) dùng dao nhọn gọt hoa quả đâm tử vong. Sau khi xuống tay sát hại nạn nhân, T. đã dùng dao tự đâm vào người tự sát nhưng bất thành. Hiện người này bị thương và đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, nguyên nhân sơ bộ được xác định do nghi vấn quan hệ tình cảm. Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc.

Nghi phạm nằm đè lên thi thể nạn nhân sau khi tự đâm mình - Ảnh: Báo Sức Khỏe&Đời Sống

Trước đó theo Zing News khoảng 13h cùng ngày, nhân chứng thấy T. và bà Q. cãi vã ở phố Hàng Bài. Sau đó, Q. rút dao đâm bà T. Nạn nhân bỏ chạy rồi ngã trước số nhà 17 Hàng Bài và bị Q. đâm nhiều nhát, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để khám nghiệm. Đến 15h, thi thể nạn nhân được đưa đi.

Nghi phạm giết người rồi tự sát bất thành giữa phố trung tâm Hà Nội đối mặt án tử? Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh cho biết, nghi phạm thể hiện sự côn đồ hung hãn, chỉ vì mâu thuẫn tình cảm đã sát hại nạn nhân dã man, tàn bạo, thực hiện tội phạm đến cùng đã cấu thành tội giết người.

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