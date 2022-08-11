Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ người phụ nữ bị sát hại ngay giữa phố trung tâm Hà Nội

Xã hội 11/08/2022 15:54

Vào chiều ngày 11/8, nhiều người dân vẫn bàng hoàng khi chứng kiến một người phụ nữ bị sát hại giữa phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, Công an phường Hàng Bài (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, vào chiều ngày 11/8, các lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đang điều tra nguyên nhân vụ người phụ nữ bị giết ở phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.

Theo hình ảnh của nhân chứng tại hiện trường, vụ việc xảy ra ở khu vực trước số nhà 17 Hàng Bài khi 2 người gồm 1 nam giới và 1 nữ nằm bất động, đè lên nhau. Người phụ nữ nằm dưới với nhiều vết máu loang ra áo, trên bụng người phụ nữ này có vật giống dao cắm vào.

Danh tính nạn nhân là bà N.T.Q. (40 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội), còn nghi phạm là M.X.T. (40 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng).

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Sức khỏe và đời sống

Theo thông tin từ Zing, nhân chứng cho biết, vào khoảng 13h, họ chứng kiến đôi nam nữ lớn tiếng. Nhân chứng nhớ lại: "Hai người đi 2 xe máy khác nhau, cãi vã lớn tiếng. Sau đó, người đàn ông bất ngờ rút dao đâm người phụ nữ. Cô ấy bỏ chạy, nhưng ngã ra đường rồi bị đâm thêm nhiều nhát".

 

Người dân khác chứng kiến cho hay sau khi đâm nạn nhân, người đàn ông đã dùng dao tự đâm chính mình để tự sát. Nhân chứng này cho hay: "Người dân kịp ngăn anh ta lại, tước dao rồi ném đi. Nghi phạm được đưa bằng xe cấp cứu vào viện".

Lúc 14h40, người nhà của nạn nhân được đưa đến hiện trường. Trong khi đó, công tác khám nghiệm vẫn đang diễn ra. Đến khoảng 15h, thi thể của nạn nhân được đưa đi. Lực lượng chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm.

Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ người phụ nữ bị sát hại ngay giữa phố trung tâm Hà Nội - Ảnh 2
Thi thể của nạn nhân vẫn ở hiện trường - Ảnh: Zing

Hiện tại, cảnh sát, kiểm sát viên, quân đội, lực lượng pháp y có mặt để làm nhiệm vụ. Khoảng 100m phố Hàng Bài, xung quanh khu vực số nhà 17 bị phong tỏa 2 đầu, người không có nhiệm vụ không được vào bên trong.

Bàng hoàng chứng kiến người phụ nữ bị sát hại ngay giữa phố trung tâm Hà Nội

Bàng hoàng chứng kiến người phụ nữ bị sát hại ngay giữa phố trung tâm Hà Nội

Chiều 11/8, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) hiện đang điều tra vụ án xảy ra tại phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.

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