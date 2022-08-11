Công an quận Tây Hồ đã xác định được danh tính người đàn ông tìm thấy tử vong dưới chân cầu Nhật Tân.
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Liên quan vụ người đàn ông tử vong trên cầu Nhật Tân và một mảnh giấy để trong chiếc ôtô Audi có nội dung chán nản cuộc sống, công an đã vào cuộc xác minh. Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 11/8, Công an quận Tây Hồ cho biết, đã xác định danh tính người đàn ông tìm thấy tử vong dưới chân cầu Nhật Tân.
Cụ thể, danh tính nạn nhân là anh N.V.N, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Đồng thời, cơ quan công an cũng xác định được anh N là người điều khiển chiếc xe Audi biển kiểm soát 30H-151.70 bỏ lại trên cầu Nhật Tân.
Theo thông tin từ báo Lao động, khoảng 17h ngày 10/8, người dân phát hiện chiếc ôtô nhãn hiệu Audi, màu trắng vẫn đang nổ máy, đỗ trên cầu Nhật Tân theo hướng từ nội thành sang huyện Đông Anh (Hà Nội).
Cùng thời điểm trên, người dân phát hiện một người đàn ông khoảng 35 đến 40 tuổi, mặc quần áo tối màu nằm bất động dưới chân cầu Nhật Tân. Sau đó, nạn nhân được xác định đã tử vong ở tư thế người nằm úp mặt xuống đất. Qua kiểm tra chiếc ôtô, lực lượng chức năng phát hiện trên ghế phụ xe có 1 mảnh giấy ghi nội dung về một người chán nản cuộc sống và ngỏ lời xin lỗi gia đình.
Hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ.