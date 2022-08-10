Theo thông tin từ Zing, vào chiều nay (10/8), nhiều người lưu thông trên cầu Nhật Tân ( Hà Nội ) phát hiện chiếc Audi A6 màu trắng đỗ ven đường. Qua kiểm tra, bên trong xe không có người, ôtô này vẫn nổ máy, đỗ ở làn dành cho xe thô sơ hướng Tây Hồ - Đông Anh, bên trong ô tô là bức thư tuyệt mệnh.

Em Kiên

Anh Trúc

Em còn 2 xe mua chung kính nhờ anh Trúc khi nào bán chuyển lại tiền cho vợ và con của em. Em cảm ơn anh ạ. Xe S400 và Volvo S90, xe audi a6 nhờ các anh bán nốt giúp em.

Con xin lỗi bố, mẹ và em trai Kiên của con ạ. Anh xin lỗi vợ và 2 con của bố. Minh Anh và Tuấn Anh, vợ yêu Ngà. Con xin lỗi toàn thể gia đình nhà mình ạ. Các ông bà, cô chú và các em.

Cuộc sống này con đau khổ và dằn vặt quá ạ". Nội dung của bức thư được tìm thấy.

Người dân sau đó cũng phát hiện một thi thể một người đàn ông dưới chân cầu Nhật Tân trong tư thế nằm úp mặt xuống đất tại khu vực bãi sông Hồng. Người đàn ông này khoảng 35, 40 tuổi, mặc quần đen, áo màu tối, nhiều họa tiết.

Theo thông tin từ VOV, Nhận được tin, lực lượng chức năng quận Tây Hồ (Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm và làm rõ vụ người đàn ông rơi xuống chân cầu Nhật Tân và nguồn gốc chiếc Audi A6 bị bỏ lại trên cầu.

Nhận được tin, lực lượng chức năng quận Tây Hồ (Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường - Ảnh: VOV

Thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội, đơn vị này đã phối hợp phân luồng giao thông hướng từ Tây Hồ đi Đông Anh.

Công an quận Tây Hồ đang làm rõ các thông tin liên quan sự việc.