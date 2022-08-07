Phát hiện túi xách của thiếu nữ sinh năm 1999 đã mất tích bí ẩn khoảng 25 ngày không có tung tích.

Theo thông tin từ VTC News, chiều 7/8, chị Lương Quỳnh Như (Hà Nội) cho hay gia đình vừa tìm thấy thêm chiếc túi xách của Lương Hải Như - <>thiếu nữ xinh đẹp mất tích bí ẩn hơn 20 ngày qua. Lương Hải Như mất tích từ ngày 14/7 đến nay - Ảnh: VTC News 'Chiếc túi xách của em gái tôi được tìm thấy ở mép bờ sông ở cầu Tân Phú, huyện Quốc Oai trưa 6/8, cách nơi tìm thấy chiếc dép khoảng 500-600m. Thời điểm tìm thấy, bên trong túi xách chỉ có một số giấy tờ tuỳ thân đã rách, nát. Gia đình đã phối hợp với lực lượng chức năng và người dân nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy Hải Như đâu' - chị Quỳnh Như buồn bã chia sẻ.

Túi xách của Hải Như chỉ có một số giấy tờ tuỳ thân đã rách, nát - Ảnh: VTC News Trước đó, vào chiều ngày 2/8, người nhà xác nhận đã tìm thấy một chiếc dép của Hải Như ở bờ sông khu vực Cù Sơn - Vân Côn (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Được biết Hải Như đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Tìm thấy một chiếc dép của Hải Như ở bờ sông khu vực Cù Sơn - Ảnh: VTC News 'Ngoài sự giúp đỡ, hỗ trợ của lực lượng chức năng, gia đình tôi cũng huy động thêm rất nhiều họ hàng, thuê thêm thợ lặn và nhờ người dân xung quanh khu vực từ cầu Cù Sơn đến cầu Tân Phú tìm kiếm em gái. Đến nay, gia đình đã kiệt quệ cả về kinh tế lẫn nhân lực, nếu kéo dài thêm, sợ là không trụ được. Bố mẹ tôi đều đã lớn tuổi, khi hay tin Hải Như mất tích thì suy sụp, sức khoẻ bị ảnh hưởng. Trong khi mong muốn của gia đình tôi là bằng mọi giá, phải đưa Hải Như trở về, dù người còn hay mất...' - giọng nghẹn lại, chị Quỳnh Như cố giấu những giọt nước mắt đang chực trào...

Theo thông tin từ Chuyên trang Phụ nữ và Pháp luật - Tạp chí Đời sống và Pháp luật, Hải Như rời khỏi phòng trọ ở Thái Thịnh (Hà Nội) từ 8h tối ngày 14/7, khi đi mặc áo màu trắng hoặc sáng màu, chạy xe Vision màu đen, biển số 29X1 - 52817. Kể từ đó đến nay, gia đình không có thêm thông tin gì về cô gái trẻ. Khoảng thời gian từ 21h30 đến 23h30 cùng ngày, Quỳnh Như dò theo định vị thì điện thoại báo em gái đang ở khu vực xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội và khu vực Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức. Đến sáng 26/7, gia đình nhận được cuộc điện thoại thông báo xe máy và điện thoại của Hải Như ở bãi xe trên phố Tú Mỡ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Định vị ở thời điểm mất tích của Hải Như - Ảnh: VTC News Trước khi đi, Hải Như nói với người thân là ‘đi giải quyết công việc và sẽ quay về’, tuy nhiên chỉ sau đó vài tiếng, gia đình không thể liên lạc được với Hải Như. Được biết, từ đầu năm 2022, Hải Như thường xuyên bị người yêu cũ tên T.N.T (sinh năm 1997, ở xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ) đe dọa, gây áp lực tinh thần, thậm chí là bị đánh. 'Người gọi điện thông báo vị trí xe máy và điện thoại của em gái tôi chính là bạn của T. Gia đình nghi ngờ sự mất tích của Hải Như có liên quan đến T. Hiện T đã tự tử' - Quỳnh Như chia sẻ.

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