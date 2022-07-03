Đi 'ra mắt' gia đình bạn trai, cô giáo mầm non mất tích bí ẩn gần 2 tháng, người mẹ thắt lòng mong ngóng ngày đêm

Xã hội 03/07/2022 08:27

Nói với gia đình là đi xuống thành phố ra mắt gia đình người bạn trai quen qua mạng, cô giáo P.T.P.L. (34 tuổi, ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) "mất tích" từ ngày 8/5 đến nay.

Theo báo Phú Yên đưa tin, chiều 1/7, Công an huyện Phú Hòa cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình chị P.T.P.L (thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa) về việc chị L. mất tích, gia đình không liên lạc được chị trong nhiều ngày qua. Hiện công an đã vào cuộc và đang tiếp tục xác minh vụ việc. “Khi nào có tình tiết mới, chúng tôi sẽ thông tin - lãnh đạo Công an huyện Phú Hòa cho biết.

Chị L (34 tuổi) đã từng kết hôn và có 2 con, bé gái lớn 11 tuổi và con trai nhỏ 8 tuổi. 3 năm trước do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng chị L ly hôn. Chị đưa con gái về sống cùng chị với cha mẹ ruột ở thôn Phước Khánh, còn con trai sống cùng chồng cũ, đến cuối tuần chị đón con về nhà. Trước đây, chị L. làm giáo viên mầm non cho nhà trẻ tư thục ở TP. Tuy Hòa, hơn một năm nay chị mở lớp dạy trẻ tại nhà.

Đi 'ra mắt' gia đình bạn trai, cô giáo mầm non mất tích bí ẩn gần 2 tháng, người mẹ thắt lòng mong ngóng ngày đêm - Ảnh 1
Bà Loan ngày đêm mong ngóng tin con - Ảnh: báo Phú Yên

Theo thông tin của báo Tuổi trẻ, bà Loan (57 tuổi, mẹ của chị L.) gửi đơn trình báo về vụ việc chị mất tích như sau: Ngày 7/5, có hai thanh niên đến nhà bà chơi, trong đó có một người được giới thiệu tên là Nguyễn Thành Luân, quê ở tỉnh Gia Lai, là bạn trai chị L. quen trên mạng xã hội. Bà Loan rớt nước mắt kể lại: "Luân nói với vợ chồng tôi là muốn tiến tới hôn nhân với L. Luân cho biết cha mẹ đã qua đời, chỉ còn anh, chị ruột đang sống tại TP.HCM và Bình Dương, đang trên đường ra Phú Yên để "người lớn gặp nhau nói chuyện". Nào ngờ…".

Đến trưa 8/5, chị L. nói với bà là chạy xe máy xuống TP. Tuy Hòa uống cà phê với người nhà của Luân rồi đưa về nhà gặp cha mẹ. Tuy nhiên đến chiều cùng ngày không thấy L. về, bà Loan gọi cho L. thì chị này nói là đang đi Gia Lai, hôm sau về.

"Nhưng khoảng 18h30 ngày 9/5, L. gọi điện qua Zalo cho tôi, nói là đang ở trên núi cao, không về được, bảo là điện thoại cho tôi lần cuối. Từ đó đến nay tôi không liên lạc được với L. nữa" - bà Loan kể.

Theo bà Loan, cách đây khoảng 2 tuần, L. dùng một số điện thoại lạ, điện về cho bạn gái ở gần nhà, nhờ nói với bà là xóa đi các thông tin L. mất tích được đăng tải trên mạng xã hội, rồi L. sẽ về. Tuy nhiên đến nay gia đình bà Loan vẫn chưa tìm được tông tích của con gái.

"Cả nhà tôi rất lo lắng và đau khổ khi L. mất tích một cách bí ẩn như vậy. Tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc truy tìm giúp L. vì tôi nghe các thông tin mua bán người qua nước ngoài gần đây rất đáng sợ. Tôi bị bệnh tim nặng, suốt gần 2 tháng nay từ khi không liên hệ được với L., bệnh tình tôi nặng thêm" - bà Loan cho biết.

Quặn lòng từng lời khẩn thiết của người vợ trước khi nhận tin nghi phát hiện thi thể của chồng bỏ lại ô tô, mất tích nhiều ngày qua

Quặn lòng từng lời khẩn thiết của người vợ trước khi nhận tin nghi phát hiện thi thể của chồng bỏ lại ô tô, mất tích nhiều ngày qua

8 tiếng trước khi nhận được tin báo phát hiện thi thể nghi là của chồng mình, người vợ có chia sẻ bài viết xúc động mong chồng trở về khiến ai nấy không khỏi xót xa.

Xem thêm
Từ khóa:   cô giáo mầm non mất tích mất tích bí ẩn cô giáo mầm non mất tích bí ẩn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 6 giờ 48 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 23 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 38 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 9 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?