Theo báo Phú Yên đưa tin, chiều 1/7, Công an huyện Phú Hòa cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình chị P.T.P.L (thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa) về việc chị L. mất tích, gia đình không liên lạc được chị trong nhiều ngày qua. Hiện công an đã vào cuộc và đang tiếp tục xác minh vụ việc. “Khi nào có tình tiết mới, chúng tôi sẽ thông tin - lãnh đạo Công an huyện Phú Hòa cho biết.

Chị L (34 tuổi) đã từng kết hôn và có 2 con, bé gái lớn 11 tuổi và con trai nhỏ 8 tuổi. 3 năm trước do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng chị L ly hôn. Chị đưa con gái về sống cùng chị với cha mẹ ruột ở thôn Phước Khánh, còn con trai sống cùng chồng cũ, đến cuối tuần chị đón con về nhà. Trước đây, chị L. làm giáo viên mầm non cho nhà trẻ tư thục ở TP. Tuy Hòa, hơn một năm nay chị mở lớp dạy trẻ tại nhà.