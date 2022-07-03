Nói với gia đình là đi xuống thành phố ra mắt gia đình người bạn trai quen qua mạng, cô giáo P.T.P.L. (34 tuổi, ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) "mất tích" từ ngày 8/5 đến nay.

Theo báo Phú Yên đưa tin, chiều 1/7, Công an huyện Phú Hòa cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình chị P.T.P.L (thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa) về việc chị L. mất tích, gia đình không liên lạc được chị trong nhiều ngày qua. Hiện công an đã vào cuộc và đang tiếp tục xác minh vụ việc. “Khi nào có tình tiết mới, chúng tôi sẽ thông tin - lãnh đạo Công an huyện Phú Hòa cho biết. Chị L (34 tuổi) đã từng kết hôn và có 2 con, bé gái lớn 11 tuổi và con trai nhỏ 8 tuổi. 3 năm trước do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng chị L ly hôn. Chị đưa con gái về sống cùng chị với cha mẹ ruột ở thôn Phước Khánh, còn con trai sống cùng chồng cũ, đến cuối tuần chị đón con về nhà. Trước đây, chị L. làm giáo viên mầm non cho nhà trẻ tư thục ở TP. Tuy Hòa, hơn một năm nay chị mở lớp dạy trẻ tại nhà.

Bà Loan ngày đêm mong ngóng tin con - Ảnh: báo Phú Yên Theo thông tin của báo Tuổi trẻ, bà Loan (57 tuổi, mẹ của chị L.) gửi đơn trình báo về vụ việc chị mất tích như sau: Ngày 7/5, có hai thanh niên đến nhà bà chơi, trong đó có một người được giới thiệu tên là Nguyễn Thành Luân, quê ở tỉnh Gia Lai, là bạn trai chị L. quen trên mạng xã hội. Bà Loan rớt nước mắt kể lại: "Luân nói với vợ chồng tôi là muốn tiến tới hôn nhân với L. Luân cho biết cha mẹ đã qua đời, chỉ còn anh, chị ruột đang sống tại TP.HCM và Bình Dương, đang trên đường ra Phú Yên để "người lớn gặp nhau nói chuyện". Nào ngờ…". Đến trưa 8/5, chị L. nói với bà là chạy xe máy xuống TP. Tuy Hòa uống cà phê với người nhà của Luân rồi đưa về nhà gặp cha mẹ. Tuy nhiên đến chiều cùng ngày không thấy L. về, bà Loan gọi cho L. thì chị này nói là đang đi Gia Lai, hôm sau về.

"Nhưng khoảng 18h30 ngày 9/5, L. gọi điện qua Zalo cho tôi, nói là đang ở trên núi cao, không về được, bảo là điện thoại cho tôi lần cuối. Từ đó đến nay tôi không liên lạc được với L. nữa" - bà Loan kể. Theo bà Loan, cách đây khoảng 2 tuần, L. dùng một số điện thoại lạ, điện về cho bạn gái ở gần nhà, nhờ nói với bà là xóa đi các thông tin L. mất tích được đăng tải trên mạng xã hội, rồi L. sẽ về. Tuy nhiên đến nay gia đình bà Loan vẫn chưa tìm được tông tích của con gái. "Cả nhà tôi rất lo lắng và đau khổ khi L. mất tích một cách bí ẩn như vậy. Tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc truy tìm giúp L. vì tôi nghe các thông tin mua bán người qua nước ngoài gần đây rất đáng sợ. Tôi bị bệnh tim nặng, suốt gần 2 tháng nay từ khi không liên hệ được với L., bệnh tình tôi nặng thêm" - bà Loan cho biết.

Quặn lòng từng lời khẩn thiết của người vợ trước khi nhận tin nghi phát hiện thi thể của chồng bỏ lại ô tô, mất tích nhiều ngày qua 8 tiếng trước khi nhận được tin báo phát hiện thi thể nghi là của chồng mình, người vợ có chia sẻ bài viết xúc động mong chồng trở về khiến ai nấy không khỏi xót xa.

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