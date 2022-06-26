Liên quan đến vụ nghi vấn một người mẹ tại tỉnh Quảng Trị ôm con nhảy cầu Cửa Việt, cơ quan chức năng cho biết thi thể cả 2 mẹ con đến nay đã được tìm thấy.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng ngày 26/6, Đồn Biên phòng Triệu Vân - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể chị L.Đ.T.C.N (25 tuổi; ngụ xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) cho gia đình lo hậu sự sau khi một tàu đánh cá phát hiện thi thể trôi dạt trên biển.

Cụ thể, vào chiều 25/6, tàu cá của ông Nguyễn Thanh Hòa (ngụ tỉnh Quảng ngãi) đang đánh bắt tại vùng biển cách cửa lạch Cửa Việt 7 hải lý thì phát hiện thi thể một cô gái trôi dạt nên đã vớt lên.

Thi thể chị N. được ngư dân đưa vào bờ vào khuya 25/6 - Ảnh: Báo Người lao động

Sau khi tiếp nhận thông tin trên từ ngư dân, Đồn Biên phòng Triệu Vân đã huy động tàu cá của anh Nguyễn Quốc Tuấn (ngụ xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) tiếp nhận thi thể và đưa vào bờ vào khuya cùng ngày.

Thi thể này được xác định chính là chị L.Đ.T.C.N. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể chị N. vào rạng sáng 26/6 để gia đình đưa về lo hậu sự sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý.

Thi thể cháu bé 4 tuổi sau khi được đưa lên bờ - Ảnh: Vietnmanet

Trước đó, dân tin từ báo Tuổi Trẻ, vào trưa 23/6, cơ quan chức năng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện chiếc xe máy BKS 74-G1 - 04583 cùng giấy tờ tùy thân mang tên L.Đ.T.C.N. bỏ lại trên cầu Cửa Việt (huyện Gio Linh).

Người dân cho biết trước đó thấy cô gái ôm con đứng trên cầu. Nhưng khoảng 10 phút sau quay lại thì không thấy cô gái đâu nữa.

Đến ngày 24/6, Bộ đội biên phòng Quảng Trị cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháu bé 4 tuổi.

Những người chồng, người cha ở đâu trong hàng loạt vụ mẹ ôm con tự tử? Nếu công an điều tra ra được những hành động gián tiếp hoặc trực tiếp của những người thân của những người mẹ này đã đẩy họ vào các vụ tự tử thì chúng ta có trừng trị nhóm người này trước pháp luật không?

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