Quặn lòng từng lời khẩn thiết của người vợ trước khi nhận tin nghi phát hiện thi thể của chồng bỏ lại ô tô, mất tích nhiều ngày qua

Xã hội 28/06/2022 08:27

8 tiếng trước khi nhận được tin báo phát hiện thi thể nghi là của chồng mình, người vợ có chia sẻ bài viết xúc động mong chồng trở về khiến ai nấy không khỏi xót xa.

Những ngày qua, mạng xã hội không ngừng xôn xao về một bài đăng của người phụ nữ tìm chồng mất tích tại Hà Nội. Theo như chia sẻ, người vợ cho biết mất liên lạc với chồng từ chiều 17/6. Đồng thời, gia đình còn bàng hoàng khi phát hiện ô tô của anh được bỏ lại trên cầu Thăng Long. Dù đã nhờ cả công an vào cuộc tìm kiếm nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín. Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, cộng đồng mạng đã vào Facebook người vợ gửi lời động viên và hy vọng chồng cô sớm trở về.

Trưa 27/6 vừa qua, theo Trí Thức Trẻ/ Tổ Quốc đưa tin, đại diện Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh danh tính thi thể nam giới trôi về khu vực sông Hồng đoạn gần cầu Nhật Tân. Nạn nhân được nghi ngờ là anh Phạm Kiều H. - người đàn ông bỏ lại ô tô trên cầu Thăng Long rồi mất tích.

Người nhà anh H. cho biết, gia đình đã xuống hiện trường, xác nhận thi thể đang trong quá trình phân huỷ nghi là anh Hưng. Hiện gia đình đang phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ danh tính thi thể và tiến hành những thủ tục tiếp theo.

Quặn lòng từng lời khẩn thiết của người vợ trước khi nhận tin nghi phát hiện thi thể của chồng bỏ lại ô tô, mất tích nhiều ngày qua - Ảnh 1
Chiếc ô tô của anh H. được tìm thấy trên cầu Thăng Long - Ảnh: FBNV

Thi thể chưa được định danh có nghĩa là gia đình vẫn còn chút hy vọng. 8 tiếng trước khi có tin tìm thấy thi thể nghi của anh Hưng, trên trang cá nhân, người vợ có đăng tải một bài viết bi ai đầy xúc động nhắn gửi đến chồng mình. Trong đó, chị tâm sự con hiện đang bị ốm, gia đình thì rối bời tìm kiếm anh suốt những ngày qua: 'Bố H. ơi. Bố về với Sóc đi. Sóc hôm nay bị ốm rồi ạ. Mình vẫn còn nhiều dự định cùng nhau chưa thực hiện được anh nhỉ. Em đợi anh về rồi mình lại cùng nhau làm tất cả mọi việc anh nhé. Em vẫn chưa có thông tin gì mới về chồng em ạ. Nếu ai có tin tức gì về chồng em thì liên hệ cho em luôn ạ. Nếu ai có thấy chồng em thì đi theo hoặc giữ lại rồi liện lạc cho em với ạ. Gia đình em đang rất khổ để đi tìm chồng em, nên e mong mọi người hãy đưa thông tin cho em thật chính xác giúp em với ạ. Em cảm ơn và hậu tạ”.

Quặn lòng từng lời khẩn thiết của người vợ trước khi nhận tin nghi phát hiện thi thể của chồng bỏ lại ô tô, mất tích nhiều ngày qua - Ảnh 2
Hình ảnh anh H. trước khi mất tích - Ảnh: FBNV

Trao đổi với VTC, đại diện gia đình anh H. cho biết, họ nhận được tin báo từ 9h cùng ngày: "Thi thể được phát hiện đang trong quá trình phân hủy. Bước đầu nhận định khả năng cao đây là H. Hiện gia đình đang phối hợp với lực lượng chức năng để làm những thủ tục tiếp theo".

Trước đó, người vợ chia sẻ thông tin, chiều 17/6, chồng chị là anh H. lái xe ô tô màu đỏ mang BKS: 89A-194.xx lên Hà Nội. Mãi đến tối không thấy chồng về, gia đình chị chia nhau đi tìm nhưng không có tin tức.

Hôm sau, chị vợ nhận tin báo thấy xe ô tô của chồng đỗ trên cầu Thăng Long (Hà Nội) trong tình trạng bật đèn cảnh báo. Sau khi xác nhận đúng xe của anh H., gia đình đến hiện trường kiểm tra thấy bên trong xe có điện thoại và túi xách.

Người vợ cho hay, trước khi chồng bỏ đi, gia đình không xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Anh H. cũng không nợ nần hay làm ăn thua lỗ, không chơi bời, hư hỏng. 

Vợ khẩn cầu tìm chồng rời nhà 3 ngày chưa về, xe ô tô được tìm thấy trên cầu Thăng Long

Vợ khẩn cầu tìm chồng rời nhà 3 ngày chưa về, xe ô tô được tìm thấy trên cầu Thăng Long

Người vợ đăng tải lên các trang mạng xã hội tìm kiếm chồng rời nhà 3 ngày chưa về, xe ô tô được phát hiện đỗ trên cầu Thăng Long (Hà Nội).

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