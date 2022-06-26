Vào chiều ngày 26/6, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang tổ chức điều tra nguyên nhân tử vong của bé trai khoảng một tháng tuổi trôi dạt và nổi trên kênh nước gần khu công nghiệp Mỹ Phước.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, vào chiều ngày 26/6, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang tổ chức điều tra nguyên nhân tử vong của bé trai khoảng một tháng tuổi trôi dạt và nổi trên kênh nước gần khu công nghiệp Mỹ Phước.

Trước đó, vào sáng 26/6, người dân đi câu cá ở kênh nước chảy qua đường NH 13, gần khu công nghiệp Mỹ Phước, thuộc khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương phát hiện thi thể bé trai đã tử vong trôi dưới kênh nước. Người này nhanh chóng trình báo sự việc với công an địa phương.

Thi thể bé trai được vớt lên trên bờ - Ảnh: VOV

Dẫn tin từ VOV, sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Bến Cát đã phong tỏa khu vực gần bờ kênh để điều tra làm rõ nguyên nhân và lấy lời khai những người liên quan đến việc cháu bé tử vong. Theo nhận định của công an, bé trai tử vong khoảng một tháng tuổi.

Do chưa tìm được thân nhân của cháu bé nên sau khi công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, một cơ sở mai táng tại thị xã Bến Cát đã đứng ra nhận hỗ trợ tẩm liệm, mai táng cho bé.

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