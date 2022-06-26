Vụ cháy khiến 2 chị em tử vong ở Thủ Đức: Nghi phạm là người yêu nạn nhân

Xã hội 26/06/2022 11:35

Công an Thủ Đức và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bước đầu đã xác định được nghi phạm phóng hoả đốt nhà khiến 2 chị em tử vong.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, liên quan đến vụ hai chị em tử vong nghi bị phóng hỏa ở Thủ Đức, vào sáng ngày 26/6, các đơn vị nghiệp vụ liên quan Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã xác định được nghi phạm phóng hoả làm hai người chết.

Bước đầu, nguyên nhân được xác định là do nghi phạm và chị N.T.T.N. (23 tuổi, nạn nhân tử vong) có mối quan hệ tình cảm nam nữ. Sau đó, hai người xảy ra mâu thuẫn và nghi phạm thường xuyên đến nhà chị N tại hẻm 19 đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây gây sự, hù doạ.

Người dân tại hiện trường cho biết, trước đó nghi phạm đã nhiều lần mang can xăng đến khu vực nhà chị N. Tuy nhiên, nghi phạm chưa phóng hỏa. Đến rạng sáng 25/6, nghi phạm mang can xăng đến đổ rồi châm lửa phóng hoả.

 

Vụ cháy khiến 2 chị em tử vong ở Thủ Đức: Nghi phạm là người yêu nạn nhân - Ảnh 1
Hiện trường vụ phóng hoả khiến 2 chị em ở Thủ Đức tử vong - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, dẫn tin từ báo Lao Động, công an xác định căn nhà xảy ra vụ cháy là của bà K.L. (sinh năm 1973). Bà K.L sống cùng 2 người con gái là chị Ng.N. (sinh năm 1999), Ng.X. (là em của N., sinh năm 2003).

Cách đây vài ngày, 3 người thân của bà L. dưới quê lên khám bệnh và tá túc tại căn nhà trên. Vào rạng sáng 25/6, 3 người thân của bà K.L ngửi thấy mùi khét và nhìn thấy lửa cháy ở phòng khách nên hô hoán, bỏ chạy ra ngoài. Sau đó, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lan rộng ra toàn bộ căn nhà. Chị N. và X. (là em của N.) ở trên gác căn nhà không thoát ra được.

Công an tiến hành dập lửa, kiểm tra, phát hiện chị N. tử vong trên gác. Riêng X. bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

 

Qua khoanh vùng và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu nghi phạm được xác định và công an đang truy bắt.

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