Liên quan đến vụ người đàn ông tử vong tại biệt thự ở TP.HCM, mới đây, trên trang Facebook cá nhân, luật sư Nguyễn Anh Thơm đã có bài viết thể hiện quan điểm của mình trên góc độ pháp luật.
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Theo Người Lao Động, ngày 25/6, Công an TP.HCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, động cơ khiến Phạm Ngọc Việt (SN 1987, quê Hải Phòng) sát hại ông P.V.V (SN 1964, ngụ quận Bình Tân, TP HCM).
Tại cơ quan điều tra, Việt khai thuê căn nhà ở cách nhà ông V. vài trăm mét để kinh doanh. Mỗi sáng, Việt chạy thể dục và thường gặp ông V. Trong một lần chạy thể dục, ông V. quét rác trúng Việt nhưng không xin lỗi. Sau đó, mỗi lần Việt chạy thể dục thì ông V. lại nhìn. Nghĩ ông khinh mình nghèo nên Việt nung nấu ý định trả thù.
Thực hiện ý định, Việt chuẩn bị balo, quần áo, hung khí chờ cơ hội ra tay. Rạng sáng 24/6, Việt mặc áo tài xế công nghệ đến nhà đâm ông V. tử vong.
Bằng các nghiệp vụ, các trinh sát xác định người đâm ông V. là Phạm Ngọc Việt. Khi được đưa về trụ sở, Việt khẳng định công an bắt nhầm người. Tuy nhiên, sau gần 6 giờ đấu tranh, Việt mới chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Liên quan đến vụ việc, mới đây, trên trang Facebook cá nhân, luật sư Nguyễn Anh Thơm đã có bài viết thể hiện quan điểm của mình trên góc độ pháp luật.
Cụ thể, ông cho biết, quyền sống là quyền cao quý nhất của con người. Hành vi tước đoạt quyền được sống của người khác trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh nhất.
Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt, ông P.V.V quét rác trúng Việt nhưng không xin lỗi nên nghi phạm cho rằng ông P.V.V khinh mình nghèo nên Việt nung nấu ý định trả thù. Để trả thù, Việt đã lên kế hoạch sát hại ông P.V.V như chuẩn bị balo, quần áo, hung khí con dao chờ cơ hội ra tay. Rạng sáng 24/6, Việt mặc áo tài xế công nghệ đến nhà đâm ông V gần 20 nhát tử vong.
Xét hành vi phạm tội của nghi phạm rất côn đồ, hung hãn, thực hiện tội phạm đến cùng, sử dụng hung khí nguy hiểm đang tâm tước đoạt đi tính mạng ông V rất dã man, tàn ác đã cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm n, khoản 1 Điều 123 BLHS.
Hành vi phạm tội của nghi phạm đã gây tang thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình bị hại và gây phẫn nộ trong dư luận xã hội nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh mới tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả gây ra.
Nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì sẽ phải đối diện hình phạt Tử hình là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.
Điều 123. Tội giết người
1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Giết 02 người trở lên;
b) Giết người dưới 16 tuổi;
c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;
d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;
đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;
g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;
h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;
i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;
k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;
l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;
m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;
n) Có tính chất côn đồ;
o) Có tổ chức;
p) Tái phạm nguy hiểm;
q) Vì động cơ đê hèn.
2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.
3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.