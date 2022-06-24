Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, truy bắt nghi phạm đâm chết chủ căn biệt thự ở phường Bình Trị Đông B.

Theo VietNamNet, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an quận Bình Tân điều tra vụ án mạng, truy bắt đối tượng gây án.

Sáng nay (ngày 24/6), anh P.H.L (37 tuổi) đang ở nhà là một biệt thự tại khu phố 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân thì nghe tiếng la hét thất thanh. Anh L. chạy xuống nhà thì phát hiện cha của mình là ông P.H.L (58 tuổi) bị kẻ lạ tấn công.

Khi thấy anh L, đối tượng vứt dao lại, tháo chạy ra ngoài rồi thoát thân. Anh L. hô hoán, đuổi theo không kịp. Anh L. cùng hàng xóm đưa người cha đi cấp cứu nhưng ông này đã tử vong.

Công an thu giữ tại hiện trường một con dao dính máu và trích xuất camera an ninh để nhận dạng kẻ gây án.

Người thân lau rửa vết máu sau vụ án mạng - Ảnh: Zing News

Theo Zing News, qua điều tra, bước đầu cảnh sát nhận định ông P.V.V. - chủ căn biệt thự - bị hung thủ dùng dao tấn công gây thương tích ở vùng cổ, hông, ngực trái. Nghi phạm gây ra vụ việc được xác định mặc áo của xe ôm công nghệ. Hiện trường sau khi cảnh sát khám nghiệm xong vẫn bị phong tỏa. Người nhà tranh thủ lau dọn những vết máu. Nhiều hàng xóm bàng hoàng khi hay tin ông P.V.V. tử vong.

"Sáng nay, tôi còn thấy ông V. tập thể dục trước cửa nhà, không ngờ sau đó ông lại bị đâm chết. Ông sống ở đây nhiều năm, hiền lành với xóm giềng" - một người dân chia sẻ.

Còn ông Minh (50 tuổi, nhà gần hiện trường) cho biết khoảng 6h30, ông Minh nghe tiếng la lớn của con trai ông V. Khi ông chạy đến thì thấy nạn nhân nằm gục trước sân nhà, cơ thể nhiều vết thương, máy chảy ướt đẫm.

Ông Minh cùng một số người đưa ông V. đến bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

"Sau khi xem lại camera, nhiều người thấy thanh niên đâm ông V. gần 20 nhát rồi bình tĩnh rời đi" - ông Minh kể lại.

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