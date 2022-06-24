Hy hữu: Người phụ nữ liên tiếp sinh 4 con để được hoãn án tù trong suốt 14 năm

Bị kết án 5 năm tù giam, người phụ nữ cố tình mang thai và sinh liên tiếp 4 con để được hoãn thi hành án suốt 14 năm.

Theoi VietNamNet, chiều ngày 23/6, Công an huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, Phạm Thị Trang (44 tuổi, ngụ thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) đã đến cơ quan thi hành án hình sự trình diện, thi hành án phạt tù.

Theo hồ sơ điều tra, tháng 9/2006, Phạm Thị Trang mở quán karaoke-Cafe Rừng Dương. Quá trình kinh doanh, Trang cho tiếp viên bán dâm cho khách tại quán để thu lợi bất chính. Cuối tháng 12/2007, Trang bị bắt về hành vi “chứa mại dâm”. Tháng 8/2008, Trang bị TAND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt 5 năm tù về tội danh trên.

Tháng 10/2008, TAND huyện Bình Sơn quyết định thi hành án phạt tù đối với Trang, tuy nhiên thời điểm này Trang đang mang thai nên được tạm hoãn thi hành án.

Sau 8 lần tạm hoãn, Phạm Thị Trang đã đến cơ quan công an trình diện để thi hành án tù đã tuyên cách đây 14 năm - Ảnh: Dân Trí

Theo Dân Trí, từ thời điểm đó đến nay, Trang có tổng cộng 4 lần sinh con. Do liên tiếp mang thai và nuôi con nhỏ nên Trang được tạm hoãn thi hành án đến 8 lần.

Sau 14 năm tìm cách hoãn án tù, Phạm Thị Trang biết không thể mãi trốn tránh pháp luật nên đã đến cơ quan công an trình diện, chấp nhận thi hành án.

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