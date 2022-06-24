Tiền Giang: Bàng hoàng cảnh dông lốc quét sạch hàng chục ngôi nhà, uớc tính thiệt hại hơn nửa tỷ đồng

Mưa to kèm theo dông lốc đã gây thiệt hại nặng về nhà ở của người dân và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Theo VOV đưa tin, sáng 24/6, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang cho biết, liên tiếp những cơn mưa to kèm theo dông lốc đã gây thiệt hại nặng về nhà ở của người dân và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Dông lốc gây tốc mái 25 căn nhà - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Chiều 23/6, cơn mưa to kèm theo dông lốc kéo dài từ 16h đến gần 17h đã làm tốc mái, ngã đổ 25 căn nhà của người dân xã Long Bình Điền và Song Bình, huyện Chợ Gạo và xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho. Trong đó, huyện Chợ Gạo có 23 căn, thành phố Mỹ Tho 2 căn, ước thiệt hại khoảng 650 triệu đồng. Ngoài ra, mưa to làm ngập nhiều tuyến đường của nội ô thành phố Mỹ Tho; làm ngập úng nhiều diện tích hoa màu, vườn cây ăn trái của người dân trong tỉnh.

Ngôi nhà dân bị đổ mái ngói sau trận mưa - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin của báo Tuổi trẻ, ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện Chợ Gạo và thành phố Mỹ Tho đã triển khai các lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả do mưa dông gây ra để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.



Chính quyền địa phương đến thống kê thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ - Ảnh: VOV

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã xảy ra 8 cơn lốc xoáy ở các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Chợ Gạo, Châu Thành, thị xã Cai Lậy, thị xã Gò Công và thành phố Mỹ Tho, gây thiệt hại 168 căn (sập 1 căn, tốc mái 167 căn), 2 nhà lưới, làm ngã gần 29 ha cây hoa màu, 50 ha lúa và 104 cây ăn trái khác. Ước tổng thiệt hại hơn 4,6 tỉ đồng.

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