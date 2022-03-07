Mưa đá kích thước 'KHỦNG', kèm theo dông lốc khiến hàng loạt nhà dân ở Sơn La thủng mái, hoa màu hư hại nặng

Mưa đá 'to như quả trứng gà' kèm theo dông lốc xuất hiện bất ngờ khiến nhiều số diện tích dâu tây, hoa màu và nhà cửa của người dân ở Sơn La thiệt hại nặng nề.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, chiều 6/3, tại tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa đá kèm theo dông lốc xuất hiện tại một số xã như Hua Nhàn, Tạ Khoa, Mường Khoa (huyện Bắc Yên), xã Chiềng Đông (huyện Yên Châu), xã Chiềng Sung, Chiềng Chăn, Nà Bó (huyện Mai Sơn).

Mưa đá khiến một số diện tích dâu tây, hoa màu, mái nhà lợp fibro ximăng... của người dân bị thiệt hại.

Trao đổi với nguồn trên, sáng 7/3, ông Thào A Sáy, chủ tịch UBND xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, cho biết chiều tối 6/3, trên địa bàn bất ngờ xuất hiện trận mưa đá kéo dài chừng 10-15 phút.

Hàng loạt ngôi nhà bị trận mưa làm thiệt hại - Ảnh: Tuổi Trẻ

"Nhiều viên đá to bằng quả trứng gà, trứng vịt trút xuống. Do đó, nhiều ngôi nhà lợp ngói fibro ximăng đã không chịu được và bị thủng mái, gây thiệt hại cho người dân.

Như ở bản Tân Cuông, xã Tạ Khoa - nơi tôi đang sinh sống có 33 hộ thì có 28 hộ bị thủng mái. Còn tại xã Hua Nhàn qua báo cáo nhanh thì bản nào cũng có nhà dân bị thiệt hại. Sáng nay, xã đã cử các cán bộ đến các thôn bản để thống kê thiệt hại" - ông Sáy nói.

Mưa đá gây thiệt hại về hoa màu - Ảnh: Báo Công Lý

Liên quan đến trận mưa đá nói trên, báo Công Lý đưa tin, ông Hà Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sung (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) cho biết, sau khi mưa đá và dông lốc xảy ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, huyện thuộc tỉnh Sơn La bị ảnh hưởng đã tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường. Trước mặt tập trung huy động các nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ để khắc phục nhà ở bị thiệt hại, tập trung thu dọn, lợp lại mái nhà ổn định cuộc sống cho người dân. Thực hiện thu dọn cây cối hoa màu bị dập nát, gãy đổ trên vườn tược của người dân.

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