TPHCM: Hai mẹ con bị cây phượng lớn đổ đè lên người trong khi trời "không mưa không gió"

Xã hội 10/02/2022 08:44

Dù trời quang mây tạnh, thế nhưng cây phượng lớn vẫn bất ngờ ngã đổ đè lên người hai mẹ con, tối 9/2, khiến cả hai bị thương nặng nhập viện.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, vụ việc xảy ra trên đường Chu Mạnh Trinh, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM. Khoảng 18h30 ngày 9-2, chị V.T.H. (39 tuổi) chở theo con gái tên T. (19 tuổi) lưu thông trên đường thì bất ngờ bị một cây phượng lớn đổ đè lên người khiến cả hai bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

TPHCM: Hai mẹ con bị cây phượng lớn đổ đè lên người trong khi trời 'không mưa không gió' - Ảnh 1
 Cây phượng lớn đổ ra đường (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo ghi nhận thời điểm xảy ra vụ việc, trời không mưa, gió không lớn, thời tiết khá bình thường... Tại hiện trường, cây phượng đường kính gần 50cm, cao hơn 15m, bị mục phần gốc, nằm đổ  rạp dưới đường, chắn lối đi. Chiếc xe máy của nạn nhân bị đè dưới cây, hư hỏng phần đầu.

TPHCM: Hai mẹ con bị cây phượng lớn đổ đè lên người trong khi trời 'không mưa không gió' - Ảnh 2
Thân cây phượng đè lên xe máy của nạn nhân. (Ảnh: VnExpress)

Vụ việc khiến mẹ con chị H. bị thương nặng, nằm bất tỉnh. Người dân sau đó đã đưa hai mẹ con ra và nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến lấy lời khai, điều tiết giao thông qua khu vực.

 

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