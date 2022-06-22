Vụ bé gái 4 tuổi nghi bị cô giáo đánh bầm tím ở trường: 'Gia đình cháu cũng thông cảm với hành động của cô, công an phường đang lập hồ sơ xử lý'

Xã hội 22/06/2022 14:54

Liên quan đến vụ việc cháu bé 4 tuổi nghi bị cô giáo đánh bầm tím người, sau cuộc làm việc của những người liên quan, lãnh đạo phường Bình Chuẩn nêu quan điểm cần xem xét rõ và xử lý nghiêm vụ việc.

Theo Zing News, sáng ngày 22/6, ông Tô Quang Vinh, Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương), xác nhận sau trình báo của chị Nguyễn Thị T. (40 tuổi) về việc con gái mình nghi bị cô giáo nhóm trẻ bạo hành, công an phường đã mời đại diện nhóm trẻ Nụ Cười Hồng, ngành giáo dục và gia đình cháu bé lên làm việc.

Trong buổi làm việc, cô giáo chia sẻ do bé T. (4 tuổi, học sinh tại nhóm trẻ của mình) thường xuyên đi vệ sinh ra quần không kiểm soát. Trong lúc không kìm chế được cơn giận, cô đã đánh cháu bé.

"Gia đình cháu T. cũng thông cảm với những hành động của cô. Công an phường đang lập hồ sơ xử lý sự việc này. Quan điểm của phường là phải xem xét rõ hành vi và xử lý nghiêm" -  ông Vinh nói.

Ông Vinh xác nhận sức khỏe của cháu bé đã ổn định. Bác sĩ kết luận bé T. bị tổn thương nông tại háng và đùi, xuất huyết dưới da vùng mông đùi trái sau bị đánh.

Vụ bé gái 4 tuổi nghi bị cô giáo đánh bầm tím ở trường: 'Gia đình cháu cũng thông cảm với hành động của cô, công an phường đang lập hồ sơ xử lý' - Ảnh 1
Vết thương của cháu T. do bị cô giáo đánh - Ảnh: báo Người Lao Động

Như đả đưa tin trước đó, theo Người Lao Động, chị T cho hay, chiều tối ngày 21/6, sau khi đón con tại Nhóm trẻ Nụ Cười Hồng về nhà, chị phát hiện hai đùi, mông của bé bị bầm tím, đồng thời bé có biểu hiện hoảng sợ và quấy khóc.

Ngay sau đó, chị T. đã liên lạc với cô giáo chủ Nhóm trẻ nêu trên để tìm hiểu, thì cô cho biết chính cô là người đã đánh bé T. do bé đi vệ sinh trong quần. Gia đình đã trình báo Công an địa phương về hành vi của cô giáo. Sau khi xảy ra sự việc cô giáo đã nhắn tin xin lỗi và mong gia đình bỏ qua, đồng thời cho rằng, việc đánh bé T. là để dạy dỗ chứ không có ác ý.

Được biết, Nhóm trẻ Nụ Cười Hồng được UBND phường Bình Chuẩn cấp phép hoạt động vào năm 2015. Nhóm trẻ hiện tại đang nhận chăm sóc khoảng 30 trẻ em.

Vụ bé gái 4 tuổi bị cô giáo đánh bầm tím ở trường : Công an chính thức vào cuộc xác minh

Vụ bé gái 4 tuổi bị cô giáo đánh bầm tím ở trường : Công an chính thức vào cuộc xác minh

Giải thích cho việc đánh bé gái bị bầm tím, cô giáo cho biết vì cháu bé đi vệ sinh trong quần nên đánh để dạy dỗ.

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