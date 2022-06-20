Đang di chuyển trên Quốc lộ 22, hai ô tô đã xảy ra va chạm khiến 1 xe bốc cháy, 2 người tử vong, 2 người đi cấp cứu.
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Theo chia sẻ thông tin từ Báo Tiền Phong, vào ngày 20/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong trên quốc lộ 22 vào rạng sáng cùng ngày.
Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 1h hôm nay (20/6) tại quốc lộ 22 thuộc địa bàn ấp Hậu, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi (TPHCM) đã xảy ra một vụ va chạm giữa ô tô mang BKS 70A-12255 và ô tô mang BKS 70A-25662. Cú va chạm khiến chiếc ô tô bốc cháy dữ dội. Một số nhân chứng cho hay, trong ô tô thời điểm xảy ra tai nạn có 4 người.
Ảnh minh họa: Internet
Dẫn tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, ngay sau khi phát hiện đám cháy, người dân khu vực hô hoán, kêu cứu và hỗ trợ đưa ra ngoài được hai người gồm tài xế và người đàn ông, bé gái ra ngoài. Vụ cháy khiến một người không kịp thoát ra ngoài nên tử vong, 1 người khác tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, riêng chiếc ô tô bị cháy rụi.
Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an huyện Củ Chi đã huy động lực lượng có mặt dập tắt đám cháy, CSGT cũng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc.