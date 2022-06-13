Tối 12/6, trên QL18, đoạn qua huyện Quế Võ, Bắc Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khi đã có ít nhất 3 người bị thương và 2 người tử vong tại chỗ. Hiện trường chứng kiến mảnh vỡ khắp nơi và máu me khiến nhiều người không khỏi phần sợ hãi.

Theo nguồn tin từ báo An Toàn Giao Thông, tối ngày 12/6, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận, trên QL18, đoạn qua xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh vừa xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm ít nhất 3 người chết, 2 người bị thương.

Vụ việc xảy ra khoảng 20h30 cùng ngày. Nhiều nhân chứng cho biết, 1 xe máy sang đường bất ngờ bị xe phân khối lớn đi tốc độ cao đâm trúng văng ra và va chạm với 1 xe máy đi bên cạnh.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News

Dẫn theo nguồn tin từ Zing News, theo báo cáo ban đầu từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh, tai nạn khiến ít nhất 2 người tử vong tại chỗ cùng một số người khác bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy 3 chiếc xe biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng ra mặt đường quốc lộ 18 - Ảnh: báo An Toàn Giao Thông

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng huyện Quế Võ phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh làm rõ.

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