Sau khi gây tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ trên địa bàn TP. Huế, tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành truy tìm người lái xe ô tô để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều 11/6, Công an TP Huế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện giám định dấu vết tại hiện trường để truy tìm ôtô liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong tại chỗ.

Lãnh đạo Công an TP Huế cho biết khu vực xảy ra tai nạn tại Km 19+600 QL1 (tuyến tránh TP Huế) không có camera, nên lực lượng chức năng tiến hành trích xuất hình ảnh camera được gắn dọc tuyến đường này trong khoảng thời gian vụ tai nạn xảy ra để tìm ôtô gây tai nạn bỏ trốn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Người Lao Động

Cập nhập diễn biến từ Zing New cho biết thêm, khoảng 8h45 cùng ngày, ông Nguyễn D. (ngụ xã Hương Lộc, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển môtô BKS 75H-3735 lưu thông hướng Nam - Bắc, khi đến vị trí trên thì bị ôtô lưu thông cùng chiều tông từ phía sau. Vụ tai nạn khiến ông D. tử vong tại chỗ, môtô hư hỏng nặng.

Riêng tài xế điều khiển ôtô gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận tin báo, lực lượng Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế liền có mặt để phối hợp các đơn vị điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, truy tìm tài xế lái ôtô gây tai nạn.

Một nguồn tin cho biết bước đầu cơ quan công an xác định ôtô liên quan đến tai nạn là loại xe container, biển số ngoại tỉnh, lưu thông hướng Nam - Bắc. Sau khi va chạm với môtô, trên đường tháo chạy thì xe này có dừng lại trên đường tránh TP Huế để đốt vàng mã và tiếp tục di chuyển ra hướng Bắc.

Nghị lực của thầy giáo không còn đôi chân: "Đã từng muốn buông xuôi để cha mẹ đỡ vất vả" "Không còn đôi chân nhưng mình vẫn có đôi tay, trái tim lẫn khối óc. Và bằng cách này hay cách khác, bạn sẽ tự mở được những cánh cổng mới đằng sau mỗi bi kịch ", Hoàng An nói.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thua-thien-hue-tong-chet-nguoi-giua-ban-ngay-tai-xe-gay-phan-no-khi-dot-vang-ma-tren-duong-chay-tron-475676.html