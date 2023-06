Liên quan đến vụ em trai dùng kéo đâm chết anh ruột , mới đây Công an tỉnh An Giang, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Giàu về tội giết người.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời sống, được biết trước độ vụ việc diễn ra vào sáng 1/5, Giàu đi nhậu cùng với 3 người bạn. Khoảng 12 giờ cùng ngày, Giàu về ăn cơm rồi đập phá đồ đạc trong nhà. Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Sức Khỏe & Đời sống Thấy vậy, bà Nguyễn Thị H. (mẹ ruột Giàu) nói "mày đập đồ, đập bếp ga rồi lấy gì xài, anh mày mới cho tiền mua bếp ga" thì Giàu liền lấy một con dao yếm đòi chém bà H. Hoảng sợ, bà H. chạy sang nhà con trai Võ Văn D., sinh năm 1976 (anh ruột Giàu) để tránh mặt. Giàu tiếp tục cầm dao xông vào nhà, anh D. dùng khúc gỗ đẩy Giàu ra khỏi nhà, Giàu ném bỏ con dao rồi đi về nhà, anh D. đi theo dùng khúc gỗ chọc vào mặt Giàu gây thương tích, Giàu chạy vào trong nhà lấy cây kéo ra đâm anh trai tử vong tại chỗ rồi ra đầu thú ngay sau đó. Nghi phạm Võ Văn Giàu tại cơ quan điều tra - Ảnh: Zing News Dẫn theo nguồn tin từ Zing News, mới đây nhất vào ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Giàu (31 tuổi, ở huyện Chợ Mới) điều tra về tội Giết người.